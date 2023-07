Perang Ukraina: Rusia Targetkan Lumbung Pertanian Odesa Usai Hantam Pelabuhan Laut Hitam

POS-KUPANG.COM - Rusia mengikuti penarikannya dari kesepakatan ekspor biji-bijian dengan memperluas serangannya dari infrastruktur pelabuhan ke bangunan penyimpanan pertanian di wilayah Odesa Ukraina pada hari Jumat 21 Juli 2023 sambil juga mempraktikkan blokade Laut Hitam.

Rudal Rusia lainnya merusak apa yang oleh para pejabat digambarkan hanya sebagai "fasilitas infrastruktur penting" di barat daya kota pelabuhan Odesa, yang tampaknya merupakan upaya untuk melumpuhkan ekspor makanan Ukraina.

Serangan dalam beberapa hari terakhir telah menempatkan Odesa di garis bidik Rusia setelah Moskow membatalkan kesepakatan masa perang yang memungkinkan Ukraina mengirim biji-bijian melalui pelabuhan utama Laut Hitam.

Dalam serangan di lokasi penyimpanan, dua rudal jelajah yang terbang rendah mulai berkobar, kemudian satu lagi menyerang selama upaya pemadaman, kata Gubernur daerah Oleh Kiper.

Rentetan tersebut melukai dua orang, merusak peralatan dan menghancurkan 100 metrik ton kacang polong dan 20 metrik ton jelai, kata Kiper.

Rusia menargetkan infrastruktur ekspor biji-bijian kritis Ukraina setelah bersumpah untuk membalas apa yang dikatakannya sebagai serangan Ukraina yang merusak jembatan penting antara Rusia dan Semenanjung Krimea yang dicaplok Moskow.

“Musuh terus melakukan teror, dan itu tidak diragukan lagi terkait dengan kesepakatan biji-bijian,” kata Natalia Humeniuk, juru bicara Komando Operasi Selatan militer Ukraina.

Baik Rusia maupun Ukraina telah mengumumkan bahwa mereka akan memperlakukan kapal yang melakukan perjalanan ke pelabuhan Laut Hitam masing-masing sebagai target militer potensial.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin mengklarifikasi pengumuman Kementerian Pertahanan awal pekan ini bahwa Moskow telah menyatakan wilayah yang luas di Laut Hitam berbahaya untuk pengiriman.

Kementerian tersebut mengatakan akan menganggap kapal yang masuk sarat dengan senjata dan memperlakukan negara benderanya sebagai peserta dalam konflik di pihak Ukraina.

Vershinin mengatakan angkatan laut Rusia akan memeriksa kapal untuk memastikan mereka tidak membawa kargo militer sebelum mengambil tindakan lain.

“Tidak ada lagi koridor kemanusiaan laut, ada zona bahaya militer yang meningkat,” katanya dalam jumpa pers.

Vershinin menambahkan bahwa Rusia akan memenuhi kebutuhan negara-negara Afrika meskipun kesepakatan telah dihentikan. Presiden Vladimir Putin telah berjanji untuk menyediakan gandum gratis bagi negara-negara miskin di Afrika.

Institute for the Study of War, sebuah think tank yang berbasis di Washington, mengatakan serangan baru-baru ini terhadap infrastruktur pelabuhan dan biji-bijian serta ancaman eskalasi di laut "kemungkinan besar merupakan bagian dari upaya Kremlin untuk meningkatkan keluarnya Rusia dari Black Sea Grain Initiative dan memberikan konsesi yang luas dari Barat."