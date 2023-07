Soal Sumatif Tengah Semester 1 Bahasa Inggris SMP Kelas 8 dan Kunci Jawaban STS, Kurikulum Merdeka

POS-KUPANG.COM - Salah satu cara belajar adalah dengan mengerjakan contoh soal. Berikut ini contoh Soal STS ( Sumatif Tengah Semester ) pelajaran Bahasa Inggris Semester 1 untuk SMP Kelas 8

Baca dengan seksama contoh Soal STS Bahasa Inggris lalu berusahalah untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Setelah itu, Kamu bisa mencocokkan jawabanmu dengan Kunci Jawaban yang tersedia karena setiap Soal STS Bahasa Inggris dilengkapi dengan Kunci Jawaban

Jumlah contoh Soal STS Bahasa Inggris cukup banyak dan saran bagi siswa SMP Kelas 8, semakin banyak latihan contoh soal maka pemahamanmu akan semakin bagus

Inilah selengkapnya contoh Soal STS Bahasa Inggris SMP Kelas 8 Semester 1

1. I am busy right now. I ... breakfast.

A. am have

B. am having

C. having

D. have

Advertisement by

2. I just want to stay at home. I don’t want to go out because ...

A. it is raining

B. the sun is shining nicely

C. the flowers are blossoming

D. it is beautiful inside

3. What should the students do when the classroom is dirty ( kotor )?

A. go to the libarary

B. listen teh music

C. clean the classroom

D. reading book

4. Teacher : You can wash your hand at the back yard of the school

Students : Sir, What is wash in Bahasa Indonesia?

Teacher : oh it is . . . . in Indonesia

A.memasak

B.memancing

C.menonton

D.mencuci

5. Mrs. Elida : Can you clean the whiteboard, Razid?

Razid : ..........?