Krisdayanti dan Raul Lemos Saksikan 2 Anaknya Bertanding, Mimi Ungkap Bangga ke Amora dan Kellen

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti bersama Raul menunjukan sikap sebagai orangtua yang baik demi masa depan anak-anaknya

Dia Krisdayanti bersama sang suami mengantar langsung dua anaknya. Kellen Lemos bersama tim futsal bertandung dalam laga final semetara Amora Lemos untuk dalam pertanduingan anggar mewakili sekolah

Dia Krisdayanti yang juga Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nura Atta itu pun mengungkapkan rasa bangganya pada dua anaknya

Dia Krisdayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermasyah dan Azriel Sermansyah membagikan memomen kebahagiaan Kellen Lemos yang baru saja bersama tim meraih juara dalam pertandingan futsal di akun intagramnya @krisdayanti lemos

Baca juga: Krisdayanti Hampir 5 Tahun Jadi Anggota DPR RI, Intip Meganya Rumah Sang Diva Indonesia

Dalam dalam uanggahannya, Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu melalui @krisdayantilemos menulis

Today I feel very happy for the achievements of my two children, Amora won 1st place in the inter-school HS CUP fencing competition and Kellen and his team also won 1st place in the inter-school HS CUP futsal competition. Congratulations to Amora, Kellen and his team as well.

Natizen pun ikut bangga dengan kesukesan dua anak Krisdayanti dan Raul Lemos itu

@nurwanti24 *** Dibalik kesuksesan anak pasti ada ke 2 orang tua yg hebat. Salut unk KD dalam kesibukan nya sempat dampingi anak. Ini contoh yg baik

@hennyindriyatidra *** Bahagianya bu Kris ...semoga banyak barokah dari Allah SWT

Baca juga: Aurel Hermansyah Hamil Ngidam Lihat Ayu Ting Joged, Ibunda Bilqis Ikuti Keinginan Putri Krisdayanti

@rikadent3 *** Sukses sllu klurga raul ini memng is the best

@yunishara36 *** Keren Amora & Kellen

@hennyindriyatidra *** Bahagianya bu Kris ...semoga banyak barokah dari Allah SWT

@nurwanti24 *** Dibalik kesuksesan anak pasti ada ke 2 orang tua yg hebat. Salut unk KD dalam kesibukan nya sempat dampingi anak. Ini contoh yg baik

@antonia.rahayu *** Hebat orang tua Kalen & Amora.. Bisa dampingi anak2nya, ditengah kesibukannya.. Luar biasa

@metiherawati.meti *** Keren amora dan Kellen. Amora cocok banget main anggar karena tenang banget*

Artikel lain terkait Krisdayanti

Baca berita lain di Pos Kupang.com KLIK >>> GOOGLE.NEWS