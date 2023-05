Demi Beras 10 Kilogram, Warga Kota Kupang Rela Antre Sejak Pagi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Warga Kota Kupang mengantre sejak pagi demi mendapatkan beras 10 kilogram di halaman Kantor Pos Indonesia Cabang Kupang, Jumat, 26 Mei 2023.

Vinsensius, warga Fatululi, Kota Kupang, mengaku kecewa karena sudah mengantre sejak pagi di halaman Kantor Pos Indonesia Cabang Kupang. Ia mengaku mendapatkan undangan dari kelurahan dan RT terkait pengambilan beras tersebut.

"Yang menjadi kekecewaan itu ada cara pengambilan. Kalau bisa pembagian dilaksanakan per kelurahan. sehingga tidak terjadi antrean," ungkap Vinsensius ketika ditemui POS-KUPANG.COM.

Meski diawasi oleh pihak Kantor Pos Indonesia, antrean panjang tidak bisa dihindari. Menurutnya, pembagian beras tersebut dilakukan perlu menggunakan nomor sehingga teratur dan antrean panjang bisa dihindari.

"Sehingga tidak terjadi antrean kayak begini, jadi berlarut-larut. Kita orang swasta kan buang-buang waktu untuk pekerjaan. Kita datang antre dari pagi sampai sore hanya untuk beras 10 kilo," lanjutnya.

Ia sempat protes karena baru mengetahui pengambilan beras dari kelurahan dan tidak diberi dibagi per kelurahan untuk pembagiannya.

"Kadang ada informasi dari warga lain, sampai sini baru dikasih informasi hari ini kelurahan ini. Jadi terjadi Miss komunikasi antara dinas sosial dan masyarakat. Untuk penyaluran hari ini tidak dikasih tahu hari ini jadwal kelurahan mana. Hanya diinformasikan pengambilan beras di Kantor Pos, " tandasnya saat mengantre penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023.

Ia berharap, ke depannya agar dibuatkan jadwal ke setiap kelurahan untuk penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 ini.

Warga lainnya, Antonia mengatakan dirinya juga mengatre untuk mengambil beras yang sudah didata dari pusat melalui Dinas Sosial di Kantor Pos Indonesia Cabang Kupang.

Ia mengatakan dirinya mendapat bantuan beras sebanyak 10 kilogram, sementara masih ada warga lain yang masuk dalam keluarga rawan stunting yang mendapatkan beras dan telur.

Pantauan POS-KUPANG.COM pada Jumat, 26 Mei 2023 pada pukul 15.43 wita warga yang mengantre sudah mulai berkurang. Tampak ada warga yang duduk di kursi dan juga warga berdiri di depan meja petugas untuk registrasi.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi mengatakan proses penyaluran bantuan pangan kepada Keluarga Rawan Stunting (KRS) dilakukan sesuai by name by address. Prosesnya dilakukan dengan mengirimkan undangan kepada KRS.