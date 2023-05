Kumpulan Soal PAS SMP Kelas 8 Pelajaran IPS dan Kunci Jawaban Ujian Kenaikan Kelas Semester 2, UAS

POS-KUPANG.COM - Bagi siswa SMP Kelas 8 yang mempersiapkan diri untuk mengikuti Ujian Kenaikan Kelas Semester 2, inilah contoh Soal PAS, Soal UAS pelajaran IPS,

Dalam contoh Soal PAS IPS SMP Kelas 8 ini ada 50 pertanyaan, sesuai dengan kisi-kisi pelajaran IPS Semester 2.

Selain contoh Soal PAS, Soal UAS IPS juga dilengkapi dengan Kunci Jawaban.

Saran bagi siswa SMP Kelas 8 yang belajar agar mengerjakan contoh Soal PAS dan setelah itu mencocokkannya dengan Kunci Jawaban yang tersedia,.

Inilah contoh Soal PAS SMP Kelas 8 IPS Semester 2:



1. Tokoh emansipasi wanita dipelopori oleh….

a. RA. Kartini

b. Cut Nyak Din

c. Cut Meutiah

d. Dewi sartika

Jawab : A

2. Tokoh pendiri Organisasi Muhammadiyah adalah….

a. K.H Ahmad Dahlan

b. K.H Mas Mansur

c. Haji Agus Salim

d. Haji Samanhudi

Jawab : A

3. Konggres Pemuda ke ll dilaksanakan di pada tanggal 28 Oktober 1928 dijalan ….

a. Kramat raya no 6

b. Kramat Raya no. 5

c. Kramat Jati no. 6

d. Kramat Jati no 5

Jawab : A

4. Sebelum bangsa Barat ke lndonesia, sebenarnya sudah terjalin hubungan secara tidak langsung melalui perdagangan yang dilakukan secara….

a. Berantai

b. Gelap

c. monopoli

d. barter

Jawab : D

5. Belanda kesuiitan dalam menaklukan Aceh karena….

a. adanya persatuan yang kuat antara ulama, bangsawan dan rakyat

b. keadaan alam Aceh yang sulit ditembus

c. Belanda kekurangan biaya perang

d. Belanda tidak berhasil melaksanakan siasat