Promo KFC Hari Ini Kamis, Survivors Free Fire Yuk Beli KFC BOOYAH Combo Raih Hadiahnya

POS-KUPANG.COM - Ada kabar gembira untuk para Survivors Free Fire Indonesia, bagi kamu yang membeli Promo KFC Paket KFC BOOYAH Combo akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik.

Hadiah yang disiapkan untuk para pecinta Ayam KFC Survivors Free Fire ada skin, surfer board, tas, parasut dan emote makan Ayam KFC gratis loh.

Ada berbagai pilihan untuk KFC BOOYAH Combo yang bisa para pecinta Ayam KFC nikmati, K-Chicken Combo, KFC Mabar BOOYAH dan KFC Burger BOOYAH.

Inilah Paket Pilihan KFC BOOYAH Combo

1. K-Chicken Combo : Sweet & Spicy K-Chicken, Cherry Bloson Float dan Nasi Rp 40.909

2. KFC Mabar BOOYAH : 3 Sweet & Spicy K-Chicken, 3 Cherry Bloson Float dan 3 Nasi Rp 109.091

3. KFC Burger BOOYAH : O.R Burger Single, Chicken Balls dan Cherry Bloson Float Rp 45.455

Berikut Katalog KFC BOOYAH Combo Berhadiah

Jeogiyo yeorobun~ mau kabarin, ada banyak items Free Fire yang nunggu buat kamu redeem nih!

Setiap pembelian menu BOOYAH Combo apa aja, kamu punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah skin, surfer board, tas, parasut, dan emote makan ayam GRATIS yang akan kamu dapatkan secara acak.

Buat kamu yang mau tau cara dapetinnya, geser gambar di atas yuk!

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Berlaku mulai 3 Mei - 30 Juni 2023 di seluruh store KFC

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery dan aplikasi KFCku.