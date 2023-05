Promo KFC Hari Ini Minggu, Bikin Mabarmu Makin Seru dengan KFC BOOYAH Combo Mulai Rp 40 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira bagi kamu para Survivors Free Fire spesial pecinta Ayam KFC, ada Promo KFC terbaru yang bakal bikin mabarmu makin seru.

Pecinta Ayam KFC bisa menikmati Promo KFC bulan ini ada KFC BOOYAH Combo dengan harga mulai Rp 40 ribuan.

Ada tiga pilihan yang disedikan untuk KFC BOOYAH Combo kali ini yaitu K-Chicken Combo, KFC Mabar BOOYAH dan KFC Burger BOOYAH.

Promo KFC K-Chicken Combo bisa pecinta Ayam KFC dapatkan dengan harga Rp 40.909. KFC Mabar BOOYAH Rp 109.091 dan KFC Burger BOOYAH Rp 45.455.

Menu K-Chicken Combo terdiri dari Sweet & Spicy K-Chicken, Cherry Bloson Float dan Nasi.

KFC Mabar BOOYAH : 3 Sweet & Spicy K-Chicken, 3 Cherry Bloson Float dan 3 Nasi.

KFC Burger BOOYAH : O.R Burger Single, Chicken Balls dan Cherry Bloson Float.

Berikut Katalog KFC BOOYAH Combo

Hi Survivors! Kolaborasi Free Fire bareng KFC balik lagi nih buat nemenin serunya momen mabar kamu!

3 menu baru di BOOYAH Combo ini bisa jadi amunisi jitu buat bikin kamu BOOYAH seharian!!

Syarat dan Ketentuan:⁠

-Berlaku mulai 3 Mei - 30 Juni 2023 di seluruh store KFC

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery dan aplikasi KFCku.

- Tidak berlaku untuk pembelian dengan aplikasi marketplace.⁠

- Berhadiah In Games Items berupa ‘skin bundle exclusive' dengan cara meredeem kode unik yang tertera pada struk pembelian ke aplikasi game Free Fire.

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Pembelian take away, dikenakan biaya tambahan. (*)

