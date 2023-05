Promo KFC Hari Ini Senin 8 Mei, Paket Spesial Survivors Free Fire KFC BOOYAH Combo dengan 3 Pilihan

POS-KUPANG.COM - Hello para Survivors Free Fire ada kabar gembira buat kamu spesiali pecinta Ayam KFC untuk menikmati Promo KFC terbaru bulan ini.

Jangan lewatkan Promo KFC yang satu ini hanya untuk para Survivors Free Fire ada KFC BOOYAH Combo dengan harga mulai Rp 40.909.

Paket KFC BOOYAH Combo ini tersedia dengan tiga pilihan dari paket sendiri hingga paket bertiga biar game kamu terus Booyah, pecinta Ayam KFC bisa menikmati pilihan K-Chicken Combo, KFC Mabar BOOYAH dan KFC Burger BOOYAH dengan meny Sweet & Spicy K-Chicken, Cherry Blossom Float, O.R. Burger, sampai Chicken Balls, semuanya masisseoyo.

Inilah 3 Pilihan Menu KFC BOOYAH Combo

1. K-Chicken Combo : Sweet & Spicy K-Chicken, Cherry Bloson Float dan Nasi.

Baca juga: Promo KFC Hari Ini Rabu, Beli Chaki Meal Seharga Rp 40 Ribuan Bawa Pulang Hadiah

2. KFC Mabar BOOYAH : 3 Sweet & Spicy K-Chicken, 3 Cherry Bloson Float dan 3 Nasi.

3. KFC Burger BOOYAH : O.R Burger Single, Chicken Balls dan Cherry Bloson Float.

Berikut Katalog KFC BOOYAH Combo

Aigo! Khawatir bakal ke-knockdown saat lagi laper? Kajja kajja… siapin starter pack edisi spesial KFC x Free Fire ini, biar bisa terus Booyah!

Ada berbagai menu spesial BOOYAH yang siap nemenin mabar kamu, mulai dari Sweet & Spicy K-Chicken, Cherry Blossom Float, O.R. Burger, sampai Chicken Balls, semuanya masisseoyo~

Baca juga: Promo KFC Spesial Hardiknas, Warnai Harimu dengan Camilan Kombo Coffee Hanya Rp 28 Ribuan

Selain itu kamu bisa dapet Item Free Fire GRATIS dengan cara redeem kode unik yang tertera di struk pembelian menu BOOYAH Combo apapun. Seru banget kan?

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Berlaku mulai 3 Mei - 30 Juni 2023 di seluruh store KFC

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery dan aplikasi KFCku.