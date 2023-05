Promo KFC Spesial Hari Ini Kamis, Paket TBT Hadir Lagi Beli 7 Ayam KFC Goreng Cuma Rp 93 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Pecinta Ayam KFC jangan lewatkan Promo KFC Paket TBT yang adanya cuma di hari ini.

Dapatkan 7 Ayam KFC goreng hanya dengan harga Rp 93.182.

Kamu pun bisa ajak keluarga ataupun bestie untuk makan bersama menikmati Ayam KFC dengan puas.

Spesial hari ini juga, kamu bisa dapatkan Promo KFC untuk penambahan pembelian K-Chicken Sauce seharga rp 5.000 per cup.

Berikut Katalog Promo KFC Paket #TBT

Telat meeting? Tenang aja, ada 7 potong ayam yang dijamin ampuh untuk jadi tameng biar kamu bisa dibebaskan dari amarah bos!

Yuk ubah kalimat marah bosmu jadi 'Saranghaeyo' cuman 93rb-an* loh tiap hari Kamis!

Add on K-Chicken Sauce dapat dibeli secara terpisah seharga Rp5.000 sebelum pajak.

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Promo #TBT berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠