Inge Anugrah Ekstra Kerja Keras Cari Uang Demi Bisa Jalan-jalan, Duit Ari Wibowo tak Bisa Ditabung

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini Inge Anugrah meluruskan pemberitaan yang menginformasikan bahwa suaminya Ari Wibowo pelit pada dirinya soal keuangan.

Dirinya menyebutkan Ari Wibowo bukanlah tipe suami yang pelit.

Namun, Inge Anugrah curhat untuk bisa menyenangkan dirinya seperti jalan-jalan, Inge Anugrah tak meminta uang pada adik Ira Wibowo, dirinya perlu kerja keras untuk itu.

Menerima uang dari Ari Wibowo, Inge Anugrah mengakui tak punya tabungan pribadi.

Ia mengakui jika kebutuhan rumah tangga telah dipenuhi oleh Ari Wibowo. Namun itu tak cukup untuk ia tabung.

Baca juga: Nikita Mirzani Sindir Ari Wibowo, Nyai Blak-blakan Ogah Punya Pasangan Seperti Adik Ira Wibowo

Karena itu, demi bisa jalan-jalan dan menghabiskan waktu untuk diri sendiri, ia harus ekstra kerja keras.

"Kalau kebutuhan untuk saya sendiri sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching, sometimes perusahaan kayak corporate gitu sometimes aku dapat uang," tambahnya.

Selain itu, dirinya mengaku mengelola akun YouTube yang tentu mendapatkan adsense dari sana. Ia kontennya tutorial.

“Sama aku juga punya komunitas projek mager itu kalau kita bikin acara sometimes, kan, kita ada tiket jual," tutur Inge Anugrah.

Ia menyebut pendapatannya ini tidaklah banyak. Namun tetap disyukuri. Sebab, dari uang itu ia bisa memenuhi kebutuhan pribadinya.

Baca juga: Ira Wibowo Buka Suara Usai Sang Adik , Ari Wibowo Sebut Reputasinya Dijatuhkan Pihak Inge Anugrah

"Meskipun nothing, tapi dari uang kecil itu aku bisa jalan-jalan sama temen-temen ke Bali, but itu aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan. Aku nggak apa-apa kayak gitu, bener-bener aku nggak apa-apa," lanjutnya.

Sebelumnya, uang bulanan Inge Anugrah ini sempat disorot beberapa waktu lalu. Hal inilah yang membuat Ari Wibowo disebut pelit.

Sebab tak memberikan uang lebih untuk Inge Anugrah. Meski begitu, Inge tak memungkiri jika pria yang ia nikahi beberapa tahun lalu itu, bertanggung jawab.

"Jadi aku juga menghargai Ari bisa provide for the family that's enough for me," tutup Inge Anugrah.