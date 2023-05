Inge Anugrah Bersuara Ungkap dua Anaknya Reaksi Marco dan Kenzo Soal Perceraian dengan Ari Wibowo

POS KUPANG.COM -- Istri Ari Wibowo , Ingeh Anugrah merasakan perubahan sikap pada dua putranya , Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo soal gugatan cerai Ari Wibowo

Wanita yang akan menadi mantan istri Ari Wibowo itu pun harus menjelaskan mengenai perceraian dirinya dengan ayah Kenzo dan Marco ini

Dia Inge Anugrah mengungkapkan tanggapan kedua anaknya terkait perceraiannya dengan Ari Wibowo

Menurut Inge Anugrah, anaknya cukup pengertian dan mendukung keputusan kedua orang tuanya bercerai.

"Mereka udah tahu bahwa kita sidang proses (cerai). Mereka tahu tapi gak ada pesan apa-apa sih."

Baca juga: Nikita Mirzani Sindir Ari Wibowo, Nyai Blak-blakan Ogah Punya Pasangan Seperti Adik Ira Wibowo

"Tadi baru ngedrop mereka ke sekolah, terus aku ke sini. Mereka udah ngerti kok," sambungnya.

Putra pertamanya, Kenzo Wibowo, bahkan bersikap dewasa saat mengetahui perceraian Inge dan Ari Wibowo.

"Mengerti sih kalau Kenzo tuh dewasa banget, dia bisa like 'mommy if you're not happy anymore, that's okay'," ujar Inge saat ditemui Grid.ID di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

"Kenzo ngerti kok, sometimes people grow apart," sambungnya.

Tidak mau banyak membahas soal perceraian, Inge memilih mengalihkan anak-anaknya untuk fokus belajar.

Inge baru akan terbuka kepada anak-anaknya setelah mereka lebih dewasa dan bisa memahami situasi yang ia hadapi.

Baca juga: Ira Wibowo Buka Suara Usai Sang Adik , Ari Wibowo Sebut Reputasinya Dijatuhkan Pihak Inge Anugrah

"Nasihatin, nggak usah buka-buka sosial media deh."

"Biar dia fokus sama study aja, sometimes ada hal-hal tertentu antara orang dewasa yang mungkin anak-anak seusia Marco belum paham, jadi aku tetep bilang study aja," papar wanita yang gemar olahraga itu.

CERAI -- Inge Anugrah ungkap reaksi anak-anak soal perceraian dengan Ari Wibowo. ((TribunStyle/Kolase, Instagram))

"Someday, when you're older, kamu mau tahu from A to Z, I will explain. But for now just focus on your study. Pray for us," timpal Inge.

Meski begitu, Inge tetap berusaha memberi pengertian bahwa perceraian tidak akan mengurangi kasih sayangnya kepada dua putranya.

"Nanti ending resultnya mommy dan daddy tetep shower you with love. Gak akan ada yang berubah dari cara kami mencintai kamu," tutup Inge.*

Artikel lain terkait Inge Anugrah

Baca berita di Pos Kupang.com KLIK >>> GOOGLE.NEWS

Sebagian artikel ini sudah tayang di Grid.ID berjudul: Inge Anugrah Ungkap Reaksi Anak Soal Perceraiannya dengan Ari Wibowo