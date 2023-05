Ira Wibowo Buka Suara Usai Sang Adik , Ari Wibowo Sebut Reputasinya Dijatuhkan Pihak Inge Anugrah

POS KUPANG.COM -- Kakak kandung Ari Wibowo yang juga artis , Ira Wibowo akhirnya buka suara soal konflik rumah tangga sang adik dengan Inge Anugrah

Dia Ari Wibowo sudah mendafdtarkan gugatan cerai ke Ingeh Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Bahkan sidang media sudah dilaksanakan namun gagal mendamaikan pasangan yang sudah berumah tangga selama 16 tahun itu dan memiliki dua putra Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo

Bahkan, ini Ari Wibowo menyebut pihak Ingeh Anugrah sengaja menjatuhkan reputasinya dengan berbagia berita di media sosoal

Sang kakak, Ira Wibowo yang selama ini diam akhirnya muncul menanggapi isu tersebut

Ira Wibowo menanggapi unggahan Ari Wibowo mengenai reputasinya yang sengaja dijatuhkan

Dalam tanggapan unggahan Ari Wibowo , Ira Wibowo dalama komentarnya melalui akun instagram @irawbw menjawal dalam bahasa Inggris

*** I’m proud of you, Ri…memilih diam dan tdk membalas, adalah hal plg baik yg bs dilakukan…orang yg kenal kamu atau pernah ketemu kamu, tau kok, klo kamu tdk seperti yg dituduhkan…utk mereka yg tdk kenal, alangkah baiknya, klo tdk mudah percaya dgn berita/fitnah yg beredar…tp klopun mau percaya, ya kita jg tdk bs berbuat apa2…biarkan aja..

Yg penting kamu ttp selalu berusaha menjadi orang baik..selebihnya, waktu yg akan berbicara…

Just know, that I am always here for you…for you and your family…anak2 kamu menjadi yg terpenting disini…dan aku tau, keputusan kamu utk diam, juga kamu ambil demi kebaikan mereka…

Setiap hari aku berdoa, utk yg terbaik bagi kamu sekeluarga…

Be strong..be patient..

Sebelumnya Ari Wibowo dalam video di akun inatagramnya @ariwbowo_official mengatakan dirinya tidak akan memberikan klarifikasi apapun mengenai berita di media sosial

Menurut ayah Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo itu, keputusan untuk menggugat cerai Inge merupakan pilihan yang tepat dan matang meski sangat menyakitkan

"Harap dimengerti , putsan ini tidak muda aku ambil , bukan karena emosi atau perasaan amarah sesaat yang membuat aku mengambul keputusan untuk bercerai namun sudah dipikirkan secara matang," jelas Ari Wibowo

Dan Dia beranggap bahwa pihak Inge Anugrah sengaja ingin menjatuhkan reputasinya

"Namun aku menyayangkan cara yang digunakan pihaknya Inge yang berusaha menjatuhkan reputasi aku dengan berita-berita miring yang ada di luar sana," jelas Ari Wbowo

Meski demikian, sang aktor mengaku tak akan terpancing dan tidak akan mengklarifikasi semua pemberitaan yang dianggap tak benar itu