Tata Cara Sholat Dhuha Lengkap Doa Setelah Sholat Dhuha Juga Keutamaan Shalat Sehatkan Tubuh

POS-KUPANG.COM - Di pagi hari Umat Muslim bisa melaksanakan salah satu Sholat Sunnah yaitu Sholat Dhuha.

Jika Umat Muslim rutin melaksanakan Sholat Dhuha dan amalkan bacaan doa setelah sholat Dhuha maka inshaa Allah Allah SWT akan melancarkan rezeki.

Simak tata cara sholat dhuha, doa setelah sholat Dhuha lengkap dengan keutamaan shalat Dhuha dalam Bahasa Arab, Latin juga artinya.

Begini Bacaan doa setelah sholat Dhuha dalam tulisan Arab, latin lengkap dengan artinya. Simak Keutamaan shalat Dhuha yang jarang diketahui. Ibadah Sholat Dhuha merupakan Sholat Sunnah yang didirikan pada pagi hari sekira jam 07.00 Wita hingga menjelang waktu dhuhur.

Ibadah Sholat Dhuha paling sedikit dikerjakan dua rakaat.

Ada banyak Keutamaan Shalat Duha yang akan kamu dapatkan jika dikerjakan secara khusus.

Tak hanya Sholat Dhuha, kamu juga bisa menambah pahal dengan melafalkan bacaan doa setelah sholat Dhuha.

Dalam sebuah hadist Rasulullah mengatakan: "Barangsiapa yang menjaga sholat dhuha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan," (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Doa Setelah Sholat Dhuha dan artinya

للّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Latin: Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal 'ismata 'ismatuka

Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa ataita 'ibaadakash-shalihiin.

Artinya: "Ya Allah, bahwasanya waktu dhuha itu waktu dhuhaMu, kecantikan itu adalah kecantikanMu, keindahan itu keindahanMu, kekuatan itu kekuatanMu, kekuasaan itu kekuasaanMu, dan perlindungan itu, perlindunganMu."