Hanya Bayar Rp100 Ribu Bisa Makan Lalapan Sepuasnya di Aston Kupang Hotel

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bagi kamu pecinta kuliner nusantara namun tetap bisa nikmati di hotel bintang empat di Kota Kupang. Hanya dengan membayar Rp100 ribu, kamu sudah bisa merasakan Sepasang di Aston Kupang Hotel.

Sepasang adalah singkatan dari Sensasi Pedas Aston Kupang yang merupakan makanan lalapan yang terinspirasi dari orang-orang yang menyukai makanan pedas dengan berbagai macam sambal. Sepasang menambahkan list rangkaian panjang promo All You Can Eat di Aston Kupang khusus setiap Rabu.

Tidak hanya menu-menu nusantara, Sepasang ini juga menunjukkan live cooking sekaligus menyaksikan proses pembuatan lalapan dari memanas sambal dan juga lauk seperti bebek goreng, ayam goreng, daging, seefood yang terus dirotasi dan tahu tempe dan semuanya ada semua dalam grand launching ini hingga menikmati menu yang memanjakan lidah para pengunjung.

"Ini mudahnya lalapan atau penyetan bisa dicoba semua dengan aneka nasi liwet, nasih udik dan nasi putih dengan lalapan sayur seperti terong, timun, kacang panjang, tomat dan kemangi," jelas Food and Beverage Manager Aston Kupang Hotel, Herman dalam Grand Launching Sepasang pada Rabu, 3 Mei 2023.

Untuk minuman juga Aston Kupang menyediakan minuman P3K (Pertolongan Pertama pada Kepedesan) bagi para tamu atau pengunjung yang kehausan atau Kepedesan.

"Kita juga ada supnya. Jadi kalau supnya itu ada kuah asam, Teru ada dessertnya itu es campur di sini,"lanjut Herman.

Untuk All You Can Eat ini dibanderol dengan harga Rp100 ribu nett, sudah termasuk take and service makan puas dan kenyang di Aston Kupang.

Bagi tamu atau pengunjung yang memboyong serta anaknya sudah disediakan special price diskon 50 persen untuk anak usia 5-11 tahun.

"Bisa langsung datang setiap hari Rabu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Gourmet dan Balcony lantai 2 Aston Kupang. Cukup bawa seratus ribu sudah bisa makan sepuasnya tanpa batasan waktu,"ungkap Marketing Communication Executive, Leonora Agatha.

Untuk reservasi bisa langsung datang ke Aston Kupang Hotel and Convention Center di Jalan Timor Raya Nomor 142 Kelapa Lima, bisa juga melalui telepon ke 0380 8586 333 atau melalui WhatsApp 0811 3940 6333 atau melalui Instagram @astokupanghotel.(dhe)

