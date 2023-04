Penguatan Kapasitas, Perindo Kabupaten TTS Gelar pembekalan Bacaleg 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menggelar syukuran dan pembekalan Bacaleg di aula Hotel Mahkota Plaza, Kota Soe, Kamis, 6 April 2023.

Pembekalan dengan mengambil tema kekuatan konsolidasi menuju 2024 untuk Indonesia sejahtera ini dipimpin langsung

Ketua DPD Partai Perindo TTS, Marthen Natonis dengan menghadirkan nara sumber pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu NTT, Baharuddin Hamzah M.Si.

Baharudin Hamzah saat membawakan materi Kiat sukses menang pemilu 2024 menyampaikan, modal sosial mampu mengalahkan modal Kapital.

Baca juga: Bawaslu NTT Sosialisasi Kampung Pengawasan di Niang Todo Satarmese Utara

"Seorang caleg harus membangun relasi sosial dan emosional dengan pemilih setiap saat tanpa menunggu musim pemilu tiba. Modal sosial bisa mengalahkan modal Kapital jika relasi sosialnya terbentuk secara baik," ungkapnya.

Seorang caleg kata Baharudin, harus terjun ke lapangan dan mampu terlibat secara langsung dengan kehidupan masyarakat.

"Terjun ke lapangan adalah bentuk untuk menguji komitmen dan integritas. Dengan demikian caleg akan semakin dikenal masyarakat. Caleg harus terjun ke dapil untuk mengenal pemilih by name by addres," tandasnya.

Baca juga: Pilkada 2024, DPD Partai Perindo Kabupaten TTS Gelar Mukerda

Dia menuturkan, keterlibatan langsung seorang caleg untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sambil berupaya memenuhi kebutuhan tersebut akan menjadi modal yang dapat menarik simpati masyarakat.

"Hal yang harus diperhatikan yaitu perlu dilakukan identifikasi latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik warga dan juga dilakukan pemetaan kebutuhan warga. Setelah terpilih tidak boleh lupa masyarakat pemilih. Berikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat," paparnya.

Membangun kedekatan ditegaskan Baharudin perlu dilakukan jauh-jauh hari dan tidak hanya saat pemilu.

"Sekarang perilaku bakal caleg sudah dibaca oleh masyarakat. Karena itu jauh sebelum pemilihan upayakan untuk sudah dekat dengan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Saat masyarakat gagal panen, saat mereka kelaparan, bapak ibu perlu ada di situasi yang mereka butuhkan tersebut. Masyarakat akan selalu mengingat kebaikan tersebut," tuturnya.

"Saat ini sedang proses coklit dan menjadi kesempatan untuk berkonsolidasi langsung ke pemilih atau pendukung. Cek juga apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih. Kawal proses daftar pemilih, pastikan nama pendukung semua sudah tercatat," tambahnya.

Kepada bacaleg yang hadir Baharudin mengingatkan perihal kesetiaan terhadap partai. Hal tersebut katanya turut menentukan penilaian masyarakat.

"Saat memilih untuk bergabung dengan partai Perindo berarti bapak ibu siap menjadi politisi yang mampu terjun ke lapangan bersama masyarakat," tandasnya.