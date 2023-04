Venna Melinda Kumpul Bareng Keluarga , Perlakukan Verrel dan Athala Pada Vania Jadi Sorotan

POS KUPANG.COM -- Venna Melinda begitu bahagia saat berkumpul barenag tiga anaknya , Verrel Bramasta , Athala Naufal dan Vania Athabina

Dia Venna Melinda yang juga mantan Puteri Indinesia dan mantan Anggota DPR RI itu begutu menikmati kebersamaan dan melupakan sejenek kasus yang tegah dihadapinya yaitu sidang kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tanggah atau KDRT dan kasus gugatan cerai dari sang suami Ferry Irawan

Keluarga itu nampaknya ingin buka puasa bersama di salah satu restoran di Jakarta

Dan, nampak perlakukan putra sulung Verrel Bramasta dan anak kedua , Athala Naufal terhadap putri angkat , Vania Athabina pun jadi sorotan

Diketahuu, Venna Melinda hanya punya anak kandung dari pernikhannya dengan Ivan Fadilla

Semetara putri kecil Venna Melinda merupakan anak adopsi

Meski demikian, kasih sayang Venna Melinda pada Vania Athabia melebihi kasih sayang seorang ibu kandung

Demikian pula dengan Verrel Bramasta dan Athalla Naufal yang begitu menyayangi Vania Athabina layaknya adik kandung

Dalam video yang dibagikan Venna Melinda di akun instagram @vennamelindareal, nampak Verrel Bramasta terus saja menggendong dan bercanda dengan adik perempuan mereka

Sesekali, Verrel dan Athhala mencium pipi sang adik yang menggemaskan. Nampak kedua pria itu sangat menyangi adik kecil mereka

Bahkan, Verrel dan Athalla terus saja menempel Vania saat sudah di meja makan

Dalam unggahannya di akun @vennamelindareal , manyan istri Ivan Fadilla itu menulis caption ***

I haven’t been a perfect person, but the one thing I will never regret is bringing you into this world…… Love you my Guardian ANGELS @bramastavrl @athallanaufal7 @vaniaathabinaofficial

Natizen pun menyebut , Venna Melinda sudah sangat bahagia dengan keluarganya kini, sehingga tak perlu lagi menambah anggota keluarga baru

@viana_djorghi *** Ouww sooo sweet mbak Venna

Your kids it’s definitely your guardian angel , they are everything

vania is the little angel

We love you Vania sayanggg

GOD Bless you beautiful family @vennamelindareal