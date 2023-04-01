Ramadhan 2023
Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini 10 Ramadhan 1444, Imsak Pukul 04.23 Wita,Buka Puasa 17.52 Wita
adwal Imsakiyah Hari Ini Sabtu 10 Ramadhan 1444/ 1 April 2023 di Kupang, Imsak Pukul 04.23 Wita, Buka Puasa 17.52 Wita
POS-KUPANG.COM - Puasa Ramadhan 2023 memasuki hari ke-10 hari ini. Berikut Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini Sabtu 10 Ramadhan 1444 Hijriyah atau 1 April 2023, mulai dari Imsak hingga buka puasa.
Dikutip dari lama Biman Islam Kementerian Agama RI, Imsak di Kota Kupang hari ini tepat pukul 04.23 Wita, waktu Subuh pukul 04.33 dan buka puasa dan Sholat Maghrib pukul 17.52 Wita.
Selain Imsak dan buka puasa, pada Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini dilengkapi dengan Waktu Sholat Lima Waktu dan Sholat Sunnah Dhuha.
Berikut Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini 10 April 1444 H atau 1 April 2023:
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10 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:01 WITA
Selain itu, ada juga jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.
11 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
12 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
13 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA
14 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA