Ramadhan 2023

Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini 10 Ramadhan 1444, Imsak Pukul 04.23 Wita,Buka Puasa 17.52 Wita

adwal Imsakiyah Hari Ini Sabtu 10 Ramadhan 1444/ 1 April 2023 di Kupang, Imsak Pukul 04.23 Wita, Buka Puasa 17.52 Wita

Editor: Adiana Ahmad
zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini 10 Ramadhan 1444, Imsak Pukul 04.23 Wita,Buka Puasa 17.52 Wita
Kompas.com/ Al Arabiya
Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini/ Ilustrasi Waktu Sahur - Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini 10 Ramadhan 1444 H, Imsak pukul 04.23 Wita, buka puasa 17.52 Wita 

POS-KUPANG.COM - Puasa Ramadhan 2023 memasuki hari ke-10 hari ini. Berikut Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini Sabtu 10 Ramadhan 1444 Hijriyah atau 1 April 2023, mulai dari Imsak hingga buka puasa

Dikutip dari lama Biman Islam Kementerian Agama RI, Imsak di Kota Kupang hari ini tepat pukul 04.23 Wita, waktu Subuh pukul 04.33 dan buka puasa dan Sholat Maghrib pukul 17.52 Wita. 

Selain Imsak dan buka puasa, pada Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini dilengkapi dengan Waktu Sholat Lima Waktu dan Sholat Sunnah Dhuha.

Berikut Jadwal Imsakiyah Kota Kupang Hari Ini 10 April 1444 H atau 1 April 2023:

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10 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:01 WITA

Selain itu, ada juga jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.
11 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA

12 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA

13 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

14 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

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Sumber: Tribunnews
Tags
Ramadhan 2023
Jadwal Imsakiyah Kota Kupang hari ini
Jadwal Imsakiyah 10 Ramadhan 1444 H
Imsak
buka puasa
Jadwal Imsakiyah Kota Kupang 1 April 2023
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