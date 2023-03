Lokalate Gandeng Anak Muda dan UMKM Kota Kupang Siapkan Masa Depan dengan Tingkatkan Kemampuan Diri 

Lokalate #SobatMelekGue selenggarakan talkshow #Ngopinspirasi Talks bertajuk ‘Future Skills In The Digital Era’ di Cafe Inklusi Dekranasda NTT pada Sabtu, 25 Maret 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Lokalate gandeng anak muda dan UMKM di Kota Kupang untuk menyiapkan masa depan dengan meningkatkan kemampuan diri.

Cukup banyak skill dan kegiatan positif yang dapat anak muda lakukan untuk menyongsong masa depan. Lokalate mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mencintai produk lokal dan bergotong royong menerapkan skill yang sudah dipelajari untuk membangun Kupang melalui para pelaku UMKM lokal, misalnya saja dalam menghadapi tantangan digitalisasi agar para UMKM mampu beradaptasi dan terus berinovasi.

Brand Manager L-Men dan Lokalate, Yesaya Christian, mengatakan, “Anak muda adalah calon generasi penerus bangsa. Perubahan zaman yang semakin cepat dan secara eksponensial mendorong penerus bangsa untuk perlu terus mengasah dan meningkatkan kapasitas diri dengan future skills set, seperti adaptable, leadership, creativity, dan tentunya menjadi seorang pembelajar terus-menerus (long life learner),"ungkapnya saat dihubungi pada Rabu, 29 Maret 2023.

"Mengutip dari Charles Darwin, bukanlah mereka yang kuat dan pintar yang akan bertahan hidup, melainkan yang mampu beradaptasi menghadapi perubahan.”lanjutnya.

Berdasarkan penelitian di Oxford University, 47 persen pekerjaan akan hilang dalam waktu kurang lebih 25

tahun ke depan. Berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi akan semakin banyak, AI

Machine Learning merupakan salah satu bukti yang dekat dan dapat kita rasakan, serta mempermudah banyak pekerjaan.

Dengan adanya kemudahan akses teknologi dan momentum Indonesia yang sedang berada pada masa bonus demografi, hal ini dapat menjadi kesempatan yang sangat baik untuk pemuda-pemudi Indonesia Timur, khususnya Kupang, dapat bangkit dan berkarya.

dr. Danar Wicaksono, MSc.,Sp.DV, Dermatologist & 1st Runner Up The New L-Men of the Year 2019

mengatakan, “Anak muda, secara fisik masih dalam proses growth-spurt, dimana mereka masih

memiliki stamina yang fit untuk belajar dan mengembangkan future skills,".

Mengutip jurnal Psychological Science tahun 2015, remaja sekitar usia 18 tahun memiliki kinerja otak optimum sehingga sangat baik digunakan untuk mempelajari ilmu atau keterampilan baru. Tentu saja, masa-masa ini bisa digunakan dengan baik untuk menghasilkan berbagai gagasan positif dan ide kreatif.

Kalau mengingat waktu, semakin tua usia, maka akan semakin berkurang daya pikir dan ingatan

seseorang, oleh karena itu setiap orang perlu mengelola diri agar tidak lupa waktu dan menundanunda dalam belajar.

“Para pemuda perlu memulai untuk hidup sehat dan rutin berolahraga karena tubuh yang kuat dan

bugar dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan kepercayaan diri seseorang. Challenge yourself

dan jadilah local heroes untuk daerah tempat tinggal kita masing-masing!” tambah dr. Danar yang juga sebagai narasumber dalam talkshow #Ngopinspirasi Talks bertajuk ‘Future Skills In The Digital Era’ bersama Jesaya Christian.

Sebelumnya, melalui salah satu brand unggulan Nutrifood, Lokalate, sebagai brand minuman kopi Indonesia yang unik dan menjadi #SobatMelekGue bagi anak muda dalam aktivitas sehari-hari, kali ini menyelenggarakan talkshow #Ngopinspirasi Talks bertajuk ‘Future Skills In The Digital Era’ pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Bertempat di Café Inklusi Kota Kupang atau Kantor Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lokalate mengadakan acara yang dipandu Rethy Benu dari Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK), sebuah komunitas anak muda yang peduli terhadap keberagaman (kebebasan beragama dan berkeyakinan) dan juga terus menggalakkan inklusivitas dengan mengedukasi dan membuat gerakan yang menjangkau seluruh kalangan khususnya anak muda Kupang.

Selain Kompak, ada juga komunitas Difable, Pemuda GMIT, Pemuda GMKI, Perwakilan Mahasiswa, Perwakilan OSIS kota Kupang juga turut hadir memeriahkan kegiatan ini.

Kegiatan ini merupakan komitmen Lokalate untuk senantiasa mengedukasi dan memberdayakan anak muda untuk meningkatkan potensi dirinya agar siap menghadapi masa depan. (dhe)

