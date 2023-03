Ramadhan 2023, Berburu Takjil di Lapangan Mini Kalabahi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Lapangan Mini Kalabahi, tentu tak asing bagi warga Kabupaten Alor. Tempat ini merupakan salah satu spot rekreasi sekaligus tempat berburu takjil di Kota Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

Sore hari di bulan Ramadhan 2023 tempat ini banyak dikunjungi baik oleh warga muslim maupun warga non muslim yang ingin mencoba aneka Takjil.

Sarah, salah seorang penjual Takjil mengatakan bahwa selama bulan Ramadhan para penjual sepakat untuk membuka jualan lebih awal.

"Biasanya kami gelar lapak di hari biasa sekitar jam setengah enam, di bulan puasa kami buka lebih cepat mulai jam empat atau setengah lima sore," ujarnya, Sabtu 25 Maret 2023.

Bukan hanya cemilan, jajanan pasar, kolak, dan aneka minuman namun ada juga yang menjual ikan bakar, kering tempe, sayur lodeh, rempeyek teri kacang, dan makanan berbagai siap saji.

"Satu porsi ikan bakar asam manis kami jual Rp. 20.000 per mika sedang, sayur lodeh Rp. 10.000 per bungkus, kering tempe Rp. 5.000 per mika kecil, dan rempeyek teri kacang Rp. 10.000 per 3 bungkus," ujar Siti penjual yang khusus menjual lauk.

Selain itu, jenis takjil lain dijual dengan harga mulai Rp. 5.000 per per porsi, sedangkan aneka minuman dijual dengan harga Rp. 10.000 per gelas.

Tak hanya menjual makanan dan minuman, ada juga tempat olahraga dan aneka permainan untuk anak-anak. Sambil menunggu buka puasa, orang tua bisa mengajak anak mencoba seluncuran, odong-odong, dan pancingan ikan.

"Tiap tahun di bulan puasa tempat ini selalu ramai. Tempat ini berbeda dengan tempat jual takjil yang lain, karena ada permainan khusus anak. Kita bisa ajak anak main sambil menunggu buka puasa," jelas Rudi salah seorang pembeli sekaligus pengunjung Lapangan mini.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Lapangan dipenuhi oleh orang tua dan anak-anak. Beberapa warga memanfaatkan lapangan voli dan lapangan basket untuk berolahraga. Sedangkan jalan raya yang mengitari lapangan digunakan sebagian warga sebagai area jogging track. (cr.19)

