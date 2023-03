Perbasi NTT Seleksi Tahap Pertama 11 Team Basket Persiapan PraPON 2023 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Provinsi NTT melakukan seleksi tahap pertama terhadap 11 team basket untuk persiapan mengikuti PraPON 2023.

Ketua Perbasi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni mengatakan, seleksi team untuk persiapan PraPON 2023 itu sudah dilakukan, Minggu (19/3) malam. Dan pengumuman team yang lulkus seleksi akan dilakukan tanggal 23 Maret 2023.

Sebanyak 11 team yang ikut seleksi dimaksud yakni Indteam Basketball Club Kupang, Rascall Basketball Club Kupang, Veteran Basketball Club Kupang, Hyfa Basketball Club Kupang, King Basketball Club Kupang, Baffle Basketball Club Kupang, Five Squad Basketball Kupang.

Team lainnya yang juga ikut seleksi yakni, Snipper Basketball Club Kefa, Atambua Basketball Club, Satria Abdi Basketball Club Ende dan Joker Basketball Club Bajawa.

PERBASI NTT - Sejumlah Team Basket dalam seleksi tahap pertama persiapan PraPON 2023 yang diselengarakan oleh PengProv Perbasi NTT, Minggu (19/3) malam. (POS KUPANG/HO.PERBASI NTT)

Team kepelatihan yang melakukan seleksi itu terdiri dari Coach Regi Nomleni (Head Coach), Coach Abadi Putra (Assistant Coach) dan Coach Putra Lord Djaranjoera (Assistant Coach). Setidaknya ada 5 rangkaian drill materi seleksi yakni Beep Test, Footwork, Dribble, Shooting, Lay Up.

"Antusiame dan partisipasi dari klub klub untuk mengirimkan perwakilannya di seleksi ini sungguh luar biasa. Terbukti dengan kehadiran 40 atlit dari berbagai klub di wilayah NTT termasuk atlit dari luar Kupang yakni dari Kefa, Alor dan juga Bajawa," kata Emi Nomleni, melalui siaran pers yang diterima Pos Kupang, Senin (20/3) siang.

Menurut Emi Nomleni, standart seleksi ini mengikuti standart Seleksi Jr NBA Asia dimana Coach Regi sempat menjadi bagian dari tim kepelatihan yang menyeleksi 10 anak Indoneisa utk dikirim mengikuti Jr NBA Asia Basketball Camp setiap tahunnya.

Emi Nomleni menambahkan, sebagai rangkaian dari kegiatan seleksi ini, PengProv Perbasi juga memberi ruang bagi atlit-atlit yang tidak tergabung dalam klub untuk dapat mengikuti rangkaian seleksi ini. Dan seleksi terbuka untuk kategori non klub akan dilaksanakan hari Rabu (22/3) jam 17.00 Wita di GOR Pitoby Kupang.

"PengProv Perbasi dan Tim Kepelatihan, mengundang seluruh atlit yang belum tergabung dalam Club namun ingin ikut mengambil bagian dari rangkaian seleksi PraPON Basket NTT 2023 untuk hadir pada waktu yang sudah disebutkan diatas. Mari kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menghadapi PraPON 2023," tambah Emi Nomleni.

Emi Nomleni, Ketua Perbasi NTT (PK/HO)

Coach Regy mengatakan, melalui seleksi ini dapat dilihat seberapa baik fundamental basketball yang dimiliki oleh para atlit. Karena kunci keberhasilan dari sebuah tim adalah fundamental basketball. Pada seleksi ini beberapa atlit menunjukan performa yang luar biasa.

Sebagai contoh untuk kategori Beep Test, beberapa atlit dapat mencapai nilai sangat baik seperti Vitto Djaha (104), Stephanus Raymond Da Cunha (109), Gilbertho Talan (110), Irenius A Nau Rani (110) dan Faldo Payon mencapai rekor tertinggi di angka 115.

Berdasarkan statistic dari hasil seleksi tersebut akan diambil 24 atlit putra 5 on 5 dan 6 atilt putra 3x3 yang akan mengikuti latihan tahap berikutnya. Dan pada pertengahan May 2023, 24 nama ini akan dikerucutkan menjadi 12 nama utk tim 5 on 5 dan 4 nama utk tim 3x3 yang akan mewakili NTT di Babak Kualifikasi PraPON 2023 Cabang Bola Basket yang akan dilaksanakan di Yogyakarta 27-30 Sept 2023 untuk 3x3 dan di Bali 1-7 October 2023 untuk 5 on 5.

Selain atlit-atlit yang ada di NTT, tim kepelatihan juga akan memanggil atlit-atlit NTT yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Jawa untuk dapat memperkuat tim basket NTT. (*/vel)