Harga Beras di Pasar Alor Berangsur Normal, Penjual Sebut Ada Harga Turun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Harga beras di Pasar Lipa Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berangsur normal. Hal ini dikatakan oleh salah seorang penjual beras di Pasar Lipa Kalabahi, Senin 20 Maret 2023.

Adam salah seorang penjual mengatakan sejak kelangkaan beras hingga hari ini, beras di Pasar Lipa telah mengalami beberapa kali penurunan harga.

"Pertama kali waktu kapal tidak masuk harga beras yang kami jual bisa mencapai Rp.18.000 per kilo untuk beras merk Lonceng. Setelah itu harga sempat turun menjadi Rp. 17.000 per kilo, lalu menjadi 15.000 per kilo. Sekarang di pasar yang paling murah Rp. 13.000 per kilo," ujarnya.

Menurutnya saat ini lalu lintas kapal sudah lancar, sehingga dirinya bisa menjual beberapa varian beras.

"Beras merk Super kami jual Rp. 13.000 per kilo, ada merk Lonceng ini masuk jenis premium dijual Rp. 14.000 per kilo dan merk Pandan Wangi dijual Rp. 15.000 per kilo. Semuanya beras bersih," ucapnya.

Sementara itu, Taufik penjual beras lainnya mengatakan hanya menjual beras merk Lonceng dan Super.

"Kami jual dua jenis beras merk Lonceng, Rp. 14.000 per kilo dan merk Super Rp. 13.000 perkilo," kata Taufik.

Sementara itu Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kalabahi, Denny Obije mengatakan pihaknya terus berusaha mengadakan operasi pasar murah di tiap desa, dan kelurahan.

"Untuk menekan harga beras, kami terus lakukan operasi pasar murah di tiap desa, dan kelurahan. Per Kilo kami jual Rp. 9.950. Harga ini berlaku untuk semua kios ataupun toko mitra bulog, dan kami tanda tangan perjanjian, agar mitra bulog tidak menjual di luar dari harga yang ditetapkan," terangnya.

Satu kali operasi pasar, Bulog mampu menjual 7-8 ton beras dan juga beberapa bahan pokok lainnya.

"Satu kali operasi pasar, atau setiap kali adakan operasi pasar kami bisa menjual 7-8 ton beras untuk masyarakat. Saat ini sudah ada permintaan masuk dari kecamatan yang ada di pulau dan desa-desa. Sedang kami atur jadwalnya untuk operasi pasar murah. Selain menjual beras kami juga menjual bahan pokok lain seperti gula, terigu, telur, minyak goreng," imbuhnya. (cr19)

