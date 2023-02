Ponsel Penumpang Meledak di Lion Air , Ini Daftar HP yang Pernah Dilarang Masuk Kabin Pesawat

POS KUPANG.COM -- Insiden handphone atau ponsek penumpang yang meledan di dalam kabin peswat Lion Air menyebkan peswat dari Bandara El Tari tujuan Bandara Juanda Surabaya itu batal terbang, Minggu 27 Februari 2023

Bahkan, pintu dadurat pesawat itu dibuka . Peswat dalam pergerakan uintul lepas landas itu akhirnya kembali ke terminal dan menurunkan semua penumpang peawat

Kasus ponsenl penumpang yang meledak sudah beberapa kali terjadi hingga ada maskai yang melarang membawa ponsel merek tertentu ke dalam kabin atau bagasi pesawat dengan alasan keamanan

Berikut Ponsel yang pernah dilarang masuk ke dalam pesawat kabin

Baca juga: Beredar di Medos Kronologi dan Identitas Pemilik Ponsel yang Meledak di Pesawat Lion Air

1. Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7 benar-benar sudah dianggap sebagai barang berbahaya. Maskapai penerbangan pun, khususnya yang berbasis di Amerika Serikat, diperintahkan untuk melarang penumpang membawa Galaxy Note 7 masuk pesawat.

Larangan tersebut telah resmi diumumkan oleh U.S. Department of Transportation (DOT), Federal Aviation Administration (FAA) dan Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA).

Di dalam larangan itu dikatakan bahwa individu yang membawa Samsung Galaxy Note 7 dilarang membawa ponselnya ke dalam kabin pesawat, memasukkannya dalam tas bawaan, atau memasukkannya dalam bagasi.

Penumpang yang diketahui membawa Samsung Galaxy Note 7 akan ditolak masuk ke pesawat.

Jika nekat menyimpannya di bagasi, maka dia bisa dikategorikan melanggar hukum dan terancam denda.

Selain itu, semua ponsel Samsung Galaxy Note 7 juga dilarang untuk dikirimkan menggunakan pesawat kargo.

Hal ini berlaku untuk semua penerbangan menuju atau yang berasal dari Amerika Serikat (AS).

Sementara di Indonesia hingga saat ini, penumpang hanya dilarang untuk mengaktifkan, menggunakan, atau mengisi daya ponsel Samsung Galaxy Note 7 dalam penerbangan.

Penumpang juga dilarang menyimpan Samsung Galaxy Note 7 dalam bagasi pesawat atau bagasi kabin. Mereka diminta melapor bila perangkat mengalami panas, berasap, hilang, atau jatuh.

Baca juga: Tim Investigasi Lion Air Selidiki Ponsel Penumpang yang Meledak di Pesawat Rute Kupang - Surabaya

Sedangkan pengguna yang membawa ponsel tersebut masih diperbolehkan terbang, asal mengikuti ketentuan yang diberikan. Salah satu maskapai penerbangan yang menerapkan ketentuan ini adalah Citilink.