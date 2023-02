YABB Dorong Inovasi Ekonomi Sirkular di Kawasan Pariwisata Nasional Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Yayasan Anak Bangsa Bisa atau YABB, bagian dari Group GoTo, mempersembahkan kembali Catalyst Changemakers Ecosystem (CCE) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Bali, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

YABB melalui CCE, mengajak para startup dan organisasi kemasyarakatan Civil Society Organization (CSO) untuk menciptakan inovasi yang dapat mempercepat penerapan ekonomi sirkular dan mewujudkan Indonesia bebas sampah.

Tahun ini, CCE gelombang kedua akan berfokus untuk menyelesaikan permasalahan sampah melalui penerapan ekonomi sirkular. Sampah masih menjadi salah satu isu sentral untuk membangun ketangguhan terhadap iklim.

Berdasarkan data, permasalahan sampah menyumbang 6,94 persen emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia, dan hal ini masih terus terjadi dari tahun ke tahun.

Monica Oudang, Chairperson Yayasan Anak Bangsa Bisa mengungkapkan pihaknya banyak mempelajari hal baru dalam menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyiapkan solusi jangka panjang berkolaborasi dengan lintas sektor.

"Oleh karena itu, YABB meluncurkan Catalyst Changemakers Ecosystem gelombang kedua sebagai wujud dari tekad kami untuk terus menciptakan dampak yang lebih besar," ungkap Monica dalam keterangan yang diterima Pos Kupang, Rabu 15 Februari 2023.

Monica menjelaskan, CCE adalah cara untuk mewujudkan komitmen mempercepat transisi ekonomi sirkular menuju Indonesia bebas sampah. Melalui kolaborasi dengan para pembuat dampak, YABB menerapkan solusi berbasis ekosistem yang dapat melahirkan inovasi untuk menyelesaikan masalah secara sistemik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, CCE memiliki tiga kegiatan utama, yaitu Link Up (bersatu), Sync Up (melebur), dan Scale Up (berkembang).

CCE memilih pendekatan ekonomi sirkular karena perannya yang vital dalam menyelesaikan masalah sampah dan turut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Melalui pendekatan ini, lanjut dia, CCE menghubungkan para pembuat dampak di area hulu dan hilir agar solusi yang dihasilkan dapat menjadi lebih holistik.

"Untuk lokasi implementasi solusi, CCE memilih kawasan pariwisata karena peran pentingnya dalam mendorong perekonomian negara," ungkapnya.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Herliani Tanoesoedibjo, mengapresiasi inisiatif CCE. Menurutnya, alam merupakan salah satu aset terbesar bagi pariwisata Indonesia.

"Kalau kita lihat 5 destinasi super prioritas (DSP) sekarang ini, orang datang karena alam kita tidak ada duanya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga keberlanjutan alam, salah satunya dengan penanganan sampah. Ini harus menjadi prioritas, agar nilai ekonomi pariwisata yang memiliki multiplier effect sangat besar bisa diteruskan dari generasi ke generasi," ujarnya.

Untuk diketahui, pada November 2021, CCE dimulai dengan mengembangkan kapabilitas 33 changemakers, serta memantik kolaborasi yang mengkoneksikan sekitar 200 organisasi lewat Catalyst Changemakers Lab (Lab).