Kunci Jawaban Soal PAS SMP Kelas 7 Semester 2 Uraian Pelajaran Bahasa Inggris

POS-KUPANG.COM - Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 7 dapat mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Berikut soal ujian PAS SMP Kelas 7 semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris dilengkapi kunci jawaban.

Soal PTS SMP Kelas 7 untuk Semester 2 meliputi materi It’s a beautiful day, We love what we do, I’m proud of Indonesia dan That’s what friends are supposed to do.

Di bawah ini terdapat contoh soal PAS Semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris berbentuk uaraian.

Tidak hanya contoh soal PAS saja, tapi siswa SMP Kelas 7 juga bisa mendapatkan kunci jawaban.

Berikut contoh soal PAS mata pelajaran Bahasa Inggris dan kunci jawaban dilansir POS-KUPANG.COM dari banksoal.web.id.

Soal

1). Girl – the – is – and – beautiful – looking – good

Jawaban:

The girl is beautiful and good looking

Soal

2). What does the dentist usually do?

Jawaban:

The dentist goes to hospital and helps the patients to cure toothache

Soal

3). What does the farmer usually do?