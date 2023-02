Kunci Jawaban Soal PAS SMP Kelas 7 Semester 2 Pelajaran Bahasa Inggris

POS-KUPANG.COM - Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 7 dapat mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Berikut soal ujian PAS SMP Kelas 7 semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris dilengkapi kunci jawaban.

Soal PTS SMP Kelas 7 untuk Semester 2 meliputi materi It’s a beautiful day, We love what we do, I’m proud of Indonesia dan That’s what friends are supposed to do.

Di bawah ini terdapat contoh soal PAS Semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris berbentuk pilihan ganda.

Tidak hanya contoh soal PAS saja, tapi siswa SMP Kelas 7 juga bisa mendapatkan kunci jawaban.

Berikut contoh soal PAS mata pelajaran Bahasa Inggris dan kunci jawaban dilansir POS-KUPANG.COM dari banksoal.web.id.

Look at the text below, this is for questions number 1 to 5

I have a cat. His name is Eren. He has grey fur and long tail. He is so cute and playful. He drinks milk and eats cat food. He always sleeps on my bed and plays in the living room. He also plays in the garden sometimes to catch butterfly or insect. I love my cat.

Soal

1). What does the writer have?

a. a cat

b. a horse

c. a dog