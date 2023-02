Beras Premium di Larantuka Tembus Rp 15 Ribu Per Kilogram,

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Harga beras medium dan premium di sejumlah toko dan Pasar dalam Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur beberapa hari terakhir naik drastis.

Kenaikan harga itu membuat warga resah lantaran bahan pokok lainnya pun semakin mahal. Tak sedikit orang mencurahkan kegelisahan di media sosial Facebook.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Kadis Perindag Flores Timur, Siprianus Sina Ritan membenarkan bahwa harga beras saat ini sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sudah melebihi HET yang ditetapkan Kemendag (Kementerian Perdagangan RI). Per hari ini, medium itu Rp 13.000 per kilo, sementara premium Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kilo," katanya saat dihubungi wartawan, Senin 6 Februari 2023.

Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi inflasi pangan pada momen tertentu. Pihaknya sedang menelusuri jalur distribusi yang selama ini mendroping beras masuk Flores Timur melalui peneyeberangan laut.

"Di Flores Timur ini rata-rata bukan dari Jawa, tetapi dari Sulawesi. Transportasi menggunakan kapal swasta yang bisa langsung di Tanjung Bunga, Solor, dan Adonara. Ini harus kita pantau karena mereka ini boleh dikata tidak terdafatar," katanya.

Selain menelusuri jalur produksi, Siprianus juga telah menghubungi perusahaan beras di Nagekeo agar persediaan tetap ada dengan harga yang relatif stabil.

"Secepatnya beras jenis premium dari Nagekeo diorder kesini," jelasnya.

Kemudian, kata Siprianus, masyarakat bisa membeli beras dan sembako lainnya di Bulog. Berdasarkan hasil koordinasi, stok beras masih bisa menunjang kebutuhan konsumen.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog. Penjualan dilakukan setiap hari, dan untuk persediaan lebih banyak lagi itu saat kapal tiba," tutur Siprianus.

Ia akan mengeluarkan surat kepada pelaku usaha untuk tidak boleh menjual beras di atas HET atau tidak sesuai dengan ketentuan Kemendag.(*)

