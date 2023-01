Harga Emas Stagnan, Pegadaian Sediakan Tabungan Emas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga emas hari ini, Senin, 23 Januari 2023 terpantau stagnan.

Berdasarkan informasi dari laman Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran 1 gram stagnan di angka Rp 1.072.000. Harga emas yang cenderung naik dan mudah didapatkan menjadi salah satu alasan masyarakat suka memburu logam mulia ini.

Pegadaian tidak sekedar gadai saja namun lebih dari itu Pegadaian memiliki produk yang banyak sekali salah satunya tabung uang,dapat emas.

Deputi Bisnis Pegadaian Area Kupang,Anwar mengatakan bahwa Pegadaian menyediakan investasi masa depan dengan tabungan emas yaitu beli dan titip emas di Pegadaian.

"Pegadaian menyediakan tabungan luar biasa.Karena yang biasa itu nabung uang,saldonya uang yang luar biasa tabung uang saldonya emas,"ungkap Anwar kepada POS-KUPANG.COM pada Senin,23 Januari 2023.

Dilanjutkan Anwar,semakin banyak nominal menabung,semakin tinggi persentase saldo emas. Jika ingin buyback maka nasabah bisa langsung transfer dari rumah melalui aplikasi atau jika ingin digadai juga bisa.

Menurutnya, investasi ini penting untuk masyarakat karena menabung emas ini bisa mendongkrak inflasi dan setiap tahun naik hampir 25 persen.

Dia juga menambahkan,dari tahun 2018 harga emas terus naik per gramnya.Jika saldo emas sudah banyak,5 - 10 tahun ke depan harganya pasti naik.

Di Indonesia, emas batangan diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk alias Antam.

Hasil pantauan melalui website resmi Logam Mulia Antam, harga emas Antam per 23 Januari 2023 dibanderol Rp 1.035.000, harga NPWP (+Pajak 0.45 persen) Rp 1.039.000 dan harga Non NPWP (+Pajak 0.90 % ) dibanderol 1.044.315 per gramnya.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 % (untuk pemegang NPWP dan 0,9 % untuk non NPWP).

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia No. 30/PMK.03/2014 tentang PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan menerangkan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 20 % dari harga emas perhiasan (DPP Nilai lain) dan sesuai pada Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif PPN sebesar 11 % , sehingga tarif efektif PPN emas perhiasan sebesar 2,2 % . (dhe)

