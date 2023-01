Krisdayanti Joget Hingga Diikuti Ameena , Aksi Putri Aurel Hermansyah Bikin Natizen Gemas

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti tak henti-hentinya ingin membuat sang cucu , Ameena Hanna Nura Atta senang dan bahagia

Kali ini, istri Raul Lemos main bersama putri Aurel Hemansyah itu dan menari bersama

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu pun mengajak Baby Ameena berjoget

Aksi Krisdayanti yang juga ibu kandung Azriel Hermansyah , Aurel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu dibagikan di akun instagram @krisdayantilemos

Natizen pun dibuat gemas dengan aksi Ameena Hanna Nur Atta tersebut

@iya_juwita *** Bingung nihhhhh… gumush an yg mana…

@pujiastuty31 *** Gemmi n amennaa sehat selalu Aamiin Allahumma Aamiin

@rahayu.ahha.hkg *** MasyaAllah Tabarakallah bAHHAgia selalu kesayangan ameena &gemmi dan semua keluarga

@christin9378 *** Gemusshhh putune ibu KD

@ella_hida9 *** Masya Allah Tabarokallah

@zayu_syareha *** yg ngajarin neneknya pantesan pintar joget sm nyanyi ,nurut sm neneknya

@sukasukasayabgt *** Kangen cucu Kesayangan ya gemi ,nanti ketemu yaa gemii gemesh bgt sih

@mariyam_noer *** Enak ya liat mba KD hidupnya sdh lengkap,sdh punya cucu...

@bilbell7 *** Ikut bahagia,kelak aku juga akan punya cucu

@uminung *** MasyaAllah Aminah Lucu DN Menggemaskan, Cucu Pertama Buat Sang Diva InsyaAllah Sllu Dihati Shollu Alan Nabi Allahhumma Sholli Ala Sayyidinna Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad

@fatimahhe.7 *** MASYA ALLAH TABARAKALLAH KESAYANGAN BAHHAGIA SELALU DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT AAMIIN YA ALLAH AYANG PRINCESS AMEENA CANTIK PUTIH GEMOY TUMBUH KEMBANG MENJADI ANAK PINTER CERDAS SHOLEHAH KEBANGGAN ORANG TUA SEHAT SELALU MAKAN YANG BANYAK PRINCESS AMEENA MAKIN TINGGI BESAR BADAN PRINCESS AMEENA BERENANG

@shyfiani_sftri *** Gemmi ajarin ameena nyanyi dunggg

@dindaaptrys_ *** Sorry out of topic, ngga ngerti lagi udah coba banyak cara untuk ngilangin lemak efek habis lahiran susah banget