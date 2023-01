Para Calon Dokter Keluarga Mahasiswa Katolik St. Damian de Veuster FK Undana Rayakan Natal Bersama

POS-KUPANG.COM - Para calon dokter yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahaswa Katolik (KMK) St. Damian de Veuster Fakultas Kedokteran Undana Kupang mengadakan acara Natal dan Tahun Baru Bersama di Restoran Nelayan Kupang Nusa Tenggara Timur, Sabtu 14 Januari 2023.

Perayaan Natal bersama dengan tema, "Celebrating Him The Greatest of Christmas" dihadiri para calon dokter 125 orang didampingi para dokter pendamping dan dosen.

Dokter Su Djie To Rante dalam Pesan Natal mengajak para calon dokter untuk belajar meningkatkan keteladanan dan kepedulian dalam melayani para pasien.

Sementara RD. Maxi Un Bria selaku Pastor Moderator KMK St. Damian de Veuster FK Undana dalam homilinya mengingatkan bahwa dalam ziarah hidup kita membutuhkan Tuhan dan sesama.

Sebagaimana orang sakit membutuhkan Tabib/dokter, demikian dokter membutuhkan Tuhan dan pasien. Karena spirit respek dan care / peduli dituntut sangat tinggi bagi segenap calon pelayan publik.

Ketua KMK St Damian de Veuster Maria Floresta R. K. Bili berharap dengan adanya kegiatan perayaan Natal bersama dapat memperkuat persaudaraan dan kebersamaan sesama anggota KMK St. Damian de Veuster.

Perayaan Natal bersama diawali dengan perayaan Ekaristi dan dilanjutkan dengan acara berbagi kasih melalui acara tukar kado.

Mereka tampak berdiri membentuk lingkaran lalu mengedarkan kado yang dibawa dari tangan ke tangan sambil mengikuti komando dari mc.

Mahasiswa calon dokter yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Damian de Veuster Fakultas Kedokteran Undana Kupang foto bersama para dosen, pembina dan moderator pada acara Natal dan Tahun Baru Bersama di Restoran Nelayan Kota Kupang, Sabtu 14 Januari 2023. (POS-KUPANG.COM/HO-KMK)

Sumber: laporan RD. Maxi Un Bria untuk Pos-Kupang.com

