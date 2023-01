RSIA Dedari dan Klinik DMH Rayakan Natal dan Tahun Baru Bersam

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Rumah Sakit Ibu dan juga Anak (RSIA) Dedari dan Klinik Utama Dewanta Mental Healthcare (DMH) Kupang menggelar Natal dan Tahun Baru bersama pada Sabtu, 7 Januari 2023

Acara Natal bersama dengan tema "Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama-lamanya" ini dipimpin oleh Pdt. Ishak Yohanis Marcus S. Mis.

Ketua Yayasan Dewanta Usadha yang menaungi kedua lembaga ini, dr. Dewa Putu Sahadewa, Sp.OG(K) mengatakan, perayaan Natal bersama ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun.

"Sebagai owner atau pendiri RSIA Dedari, saya memang beragama Hindu tetapi saya menyadari bahwa saya melakukan usaha dan juga berkarya bersama - sama, mayoritas karyawan saya itu 95 persen adalah Kristiani, Kristen dan Katolik. Hanya 5 persen yang Muslim dan Hindu," kata dr. Sahadewa.

Baca juga: Ikut Perangi Stunting RSIA Dedari Gelar Baksos di Puskesmas Fatumnasi Kabupaten TTS

"Bukan hanya karena itu, tapi karena kita juga berada di daerah yang sangat memuliakan Natal dan perayaan Tahun Baru juga, tekad kami itu merupakan acara wajib setiap tahun untuk merayakannya dalam artian setiap tahun itu kita selalu mencari hikmah - hikmah apa yang ada dalam kelahiran Tuhan Yesus itu untuk bukan hanya karyawan, bagi saya juga sebagai introspeksi diri dan itu kita terbuka, kita memelihara toleransi dan moderasi beragama, disini kita perlihatkan sebagai suatu institusi yang sangat majemuk berada di daerah yang sangat toleran, kita juga menunjukkan hal itu," jelasnya.

Diungkapkan dr. Dewa tahun ini merupakan tahun yang istimewa bagi RSIA Dedari dan Klinik Utama DMH karena menghadapi tahun yang berat sebelumnya.

"Tahun 2022 itu mungkin bagi semua teman - teman rumah sakit mengalami itu ya bagaimana pandemi Covid tantangannya luar biasa kemudian bagaimana kita mengurus perizinan karena dengan model baru, prosedur yang baru dan persyaratan - persyaratan yang baru juga kemudian kita diakreditasi," jelas dr.Sahadewa.

Baca juga: Rayakan HUT ke 13, RSIA Dedari Kupang Luncurkan Website

Lanjut dia, begitu situasi pandemi menurun, akreditasi diadakan lagi yang sebelumnya sempat vakum hanya dipantau melalui online, laporan - laporannya, tetapi penilaian survey langsung baru dilaksanakan pada tahun 2022 meskipun waktunya sebenarnya mepet dengan berlakunya sertifikat akreditasi yang lama.

"Luar biasa berkat yang kami dapat di akhir tahun ini semuanya beres, izin operasional perpanjangan itu kan persyaratannya baru, itu hampir bersamaan di akhir tahun semua beres. Bagaimana kami tidak harus mensyukuri berkat itu?" ungkap dr. Dewa.

"Jadi sebenarnya dari awal tahun kita sudah mencanangkan perayaan ulang tahun itupun nuansanya agak religius, kita sembahyang kita bakti sosial selama sepanjang tahun, itulah kami menjaga tahun yang berat ini dengan banyak berdoa banyak mendekatkan diri pada Tuhan sesuai dengan agama masing - masing. Kami ke Pura, yang Kristen ke Gereja, yang Muslim ke Masjid. Jadi semua memprioritaskan doa dan begitu doa itu dikabulkan kami harus mengucap syukur. Itulah perayaan Natal ini kami maknai sebagai perayaan syukur untuk pencapaian yang dicapai oleh RSIA Dedari," tambahnya.

dr. Dewa juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah mempercayai RSIA Dedari dan Klinik Utama Dewanta Mental Healthcare sehingga bisa terus meningkatkan kualitas, jumlah pelayanan, dan keselamatan pasien dimana hal - hal itu yang dinilai untuk akreditasi.

Diakhir tahun 2022 RSIA Dedari sendiri mendapatkan Akreditasi Paripurna dan juga penghargaan dari BPJS, Best Of The Best Tahun 2022 dan Rumah Sakit Berkomitmen Tahun 2022.

Untuk akreditasi, jelas dr. Dewa, survey untuk penilaian dilakukan tanggal 20-23 November 2022 kemudian seminggu setelahnya hasil penilaian diserahkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).