Pimpin Rapat Awal Tahun 2023, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas Tekankan 17 Poin Penting

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG - Bupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas, SH.,M.Hum didampingi Wakil Bupati Matim, Siprianus Habur, memimpin Rapat Awal Tahun 2023 bersama OPD.

Berdasarkan Rilis yang diperoleh POS-KUPANG.COM dari Bagian Prokopim Setda Manggarai Timur, Rabu 4 Januari 2023, Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Timur, Selasa 3 Januari 2023.

Bupati Agas dalam kesempatan itu mengatakan, Tahun 2022 telah dilewati dengan baik, cukup banyak prestasi dan penghargaan di raih oleh Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2022 kemarin, meskipun ada saja hambatan, rintangan dan kendala.

Bupati Agas juga menekankan 17 point penting dalam rapat tersebut, yakni pertama, salah satu tantangan terberat adalah prediksi bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi.

"Anggaran tentu sangat terbatas, maka yang dibutuhkan adalah pimpinan dan pegawai yang memiliki sense of crisis. Dalam keterbatasan kita dituntut untuk lebih berinisiatif mencari cara dan terobosan yang efektif," kata Agas.

Kedua, hingga hari ini daerah belum lepas 100 persen dari pandemi Covid. Pandemi masih menyisakan efek yang cukup berpengaruh pada kegiatan di tahun 2023.

"Belum lagi pengurangan jumlah THL yang cukup signifikan. Semuanya akan mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka inovatif, inisiatif dan kolaboratif, adalah beberapa kata kunci yang harus menjadi menu utama bagi kita semua tahun 2023," katanya.

Ketiga, semua kegiatan dan rencana kerja kita harus tetap berjalan. Harapannya rencana dan resolusi yang kita susun untuk tahun 2023 ini tidak hanya sekadar wacana dan kata-kata indah. Rencana yang hebat adalah rencana yang diikuti dengan aksi dan perjuangan tanpa menyerah, bagaimanapun kondisinya.

Keempat, akan ada banyak tantangan dan kesulitan pastinya, meski demikian tetap berpikir positif dan optimis. Kerja keras dan semangat kebersamaan akan membuat semua masalah akan kita temukan solusinya.

Kelima, agar kita semua menanamkan dalam pikiran dan tindakan kita bahwa 'we are super team, we are not superman/superwoman'.

Tidak ada orang yang bisa sombong dan bilang bahwa semua hal baik dan prestasi yang diraih adalah hasil kerja perorangan.

Keenam, dalam lingkup Pemda, semua orang memiliki peran untuk menjadikan dinas/badan/bagiannya berprestasi, sekecil apapun itu.

Karenanya sebagai pemimpin kita sekalian harus juga memiliki sense of mission yang mampu menginspirasi dan memberi motivasi untuk meraih misi yang telah ditetapkan.