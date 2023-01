Timor Leste Dapat Memperkuat Sentralitas ASEAN di Tengah Krisis Global

AP Photo/Achmad Ibrahim via dailymail.co.uk

Oleh Hunter Marston, ANU

POS-KUPANG.COM - Pada KTT ASEAN ke-41 di Phnom Penh pada November 2022, para pemimpin kelompok tersebut setuju 'pada prinsipnya' untuk mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 mereka.

Sementara aksesi Dili sudah lama datang, dengan pertama kali mengajukan keanggotaan pada tahun 2011, masih ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum keanggotaan dijamin.

Peningkatan (status) Timor Leste juga memiliki implikasi penting bagi ASEAN dan peran negara tersebut dalam diplomasi regional.

Konteks peningkatan (status) Timor Leste di ASEAN patut diingat. Alasannya ada tiga.

Pertama, keputusan ASEAN untuk mengakui Timor Leste datang pada saat meningkatnya ketidakpastian regional dan kekhawatiran tentang bagaimana blok tersebut akan menanggapi krisis internasional. Ini termasuk meningkatnya persaingan AS-Tiongkok dan perang saudara Myanmar yang belum terselesaikan sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Kedua, Timor Leste akan bergabung dengan negara minoritas demokrasi di ASEAN, bersama Indonesia, Malaysia, dan Filipina, memperkenalkan penyeimbang bagi mayoritas kelompok otoriter tersebut.

Ketiga, kenaikan Timor Leste terjadi pada saat perpecahan internal di ASEAN dan pergeseran organisasi. Kritikus ASEAN berlimpah dan beberapa tokoh terkemuka khawatir penambahan anggota baru akan merusak sentralitas ASEAN dan memiliki kemampuannya untuk membentuk konteks tentang isu-isu utama.

Aksesi Timor Leste terjadi di tengah beberapa tantangan geopolitik yang dihadapi blok tersebut. ASEAN telah berjuang untuk menegaskan sentralitas dan agensinya dengan latar belakang tekanan bipolar dari persaingan kekuatan besar.

Ini merilis Outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP - ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) sebagai tanggapan terhadap kerangka kerja Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump dan strategi kekuatan regional lainnya sendiri, yang mengancam untuk mengabaikan pengelompokan multilateral.

AOIP menekankan visi regional yang inklusif, memperingatkan bahwa 'kebangkitan kekuatan material' membutuhkan pembangunan kepercayaan dan menghindari logika zero-sum.

Keanggotaan Timor Leste akan memperkuat promosi ASEAN tentang arsitektur regional yang inklusif dan membantunya tetap menjadi institusi lintas-regional yang unggul untuk bekerja sama dengan kekuatan eksternal.

ASEAN menggunakan kekuatan pertemuannya melalui forum-forum seperti KTT Asia Timur yang diselenggarakan ASEAN dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus. Forum ini mempertemukan kekuatan luar, termasuk Australia, China, India, Jepang, Korea, Rusia, dan Amerika Serikat.