Tahun Baru 2023, Harga BBM di Kota Kupang Masih Normal

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per Januari 2023. Namun di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Harga BBM belum dilakukan penyesuaian.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil pantaun POS-KUPANG.COM pada beberapa SPBU di Kota Kupang, Senin 2 Januari 2023, di antaranya SPBU Oebobo, SPBU Firma Hasan Pasir Panjang, SPBU Oebufu dan SPBU Oesapa.

Manajer Operasional SPBU Oebobo Ola Making menyebut, harga Bio Solar per liter masih Rp 6.800, Pertamina Dex Rp 18.800 per liter, Pertamax Rp 13.900 per liter dan Pertalite Rp 10.000.

Di SPBU Firma Hasan Pasir Panjang juga harga BBM masih normal.

Manajer Operasional SPBU Firma Hasan Pasir Panjang, Lukman mengatakan, "Harga masih tetap, Pertamina Dex Rp 18.800, Pertalite Rp 10.000, Pertamax Rp 13.900 dan Bio solar 6800."

Kondisi yang sama terjadi di SPBU Oebufu. "Belum ada perubahan. Pertalite 10.000 per liter, Pertamax Rp 13.900 per liter, Pertamina Dex Rp 18.800 dan Solar Rp 6.800," sebut Hil, Manajer Operasional SPBU Oebufu Kupang.

Di SPBU Oesapa Kupang juga harga BBM masih normal. Bio Solar per Liter masih Rp 6.800, Pertamina Dex Rp 18.800 per liter, Pertamax Rp 13.900 per liter dan Pertalite Rp 10.000 per liter.

Sebelumnya diberitakan, harga BBM Pertamina Januari 2023 belum mengalami perubahan.

Harga BBM Pertamina jenis Pertalite (RON 90), masih dihargai Rp 10.000 per liternya, kemudian Pertamax (RON 92) harganya tetap Rp 13.900 per liter. Lalu Pertamax Turbo (RON 98) dijual Rp 15.200 per liter di NTT dan beberapa wilayah lainnya.

Untuk Pertamina Dexlite harganya masih sama, yakni Rp 18.300 dan Pertamina Dex 18.800, yang berlaku di wilayah Aceh, Jawa, Bali, NTT, dan NTB.

Sementara Bio Solar banderolnya masih Rp 6.800 dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. (dhe)

