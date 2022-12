My Pertamina Game Series 2022, S02 Sabet Juara Mobile Legend Bang Bang 2022

PENYERAHAN - Penyerahan hadiah kepada Tim SO2 Waingapu sebagai juara Turnamen Mobile Legend Bang Bang 2022 My Pertamina Game Series 2022 di Kopi Dari Hati, Jumat 17 Desember 2022 malam.

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Tim SO2 Waingapu akhirnya menyabet juara Turnamen Mobile Legend Bang Bang 2022 pada My Pertamina Game Series 2022.

Dalam turnamen Mobile Legends yang digelar Pertamina Fuel Terminal Waingapu Sumba Timur bekerjasama dengan ESI Sumba Timur itu, Tim SO2 Waingapu mengandaskan Tim Who We Are yang menjadi juara 2. Untuk juara 3 direbut oleh Tim Quality Crown dan juara 4 oleh Tim Baku Cakar.

Sebelumnya, pada gelaran Turnamen Mobile Legend Bang Bang - My Pertamina Game Series 2021, Tim SO2 Waingapu juga menjadi runner up.

Turnamen Mobile Legend Bang Bang 2022 My Pertamina Game Series 2022 digelar secara hibrid dengan penyisihan berlangsung online sejak 9 Desember sementara babak final digelar secara offline pada 15 Desember 2022 di Kopi Dari Hati (KDH) Sumba.

Sebanyak 16 tim terdaftar pada turnamen yang digelar tahun keduanya itu.

Selain Mobile Legend Bang Bang 2022, pada My Pertamina Game Series 2022 juga digelar Turnamen Playerunknown's Battlegrounds Mobile atau PUBG Mobile 2022 yang finalnya berlangsung Jumat 16 Desember 2022.

Manager Pertamina FT Waingapu Dedi Sulistyo mengatakan turnamen Mobile Legend dan PUBG tersebut digelar dalam rangka mendukung pengembangan olahraga e-sport di wilayah Sumba dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, turnamen juga dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Pertamina ke 65 yang dirayakan pada 10 Desember 2022 dengan tema Energizing Your Life.

"Penyelenggaran ini sudah tahun kedua. Kita harapkan mudah mudahan bisa lanjut tahun-tahun berikutnya," sebut Dedy Sulistyo.

Dedy mengatakan, untuk Juara 1 mendapat trofi dan uang pembinaan sebesar Rp 5 juta, Juara 2 mendapat trofi dan uang pembinaan Rp 3 juta dan Juara 3 serta Juara 4 mendapat masing masing uang pendaftaran sebesar Rp 1 juta. Selain itu, juga diberikan penghargaan bagi MVP.

Acara final dan penyerahan piala yang berlangsung di Kopi Dari Hati (KDH) Sumba dihadiri Wakil Bupati Sumba Timur, David Melo Wadu, Kapolres Sumba Timur AKBP Fajar WLS, Kaposda BIN Sumba Timur Erlangga Yudha. (Ian)

