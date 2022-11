Timor Leste Hargai Jasa Tentara 

POS-KUPANG.COM - Seorang warga Selandia Baru yang memainkan peran penting dalam membawa perdamaian dan kemerdekaan ke Timor Leste telah diakui dengan salah satu penghargaan tertinggi negara tersebut.

Mayor Jenderal (Purn) Martyn Dunne CNZM QSO dianugerahi Timor Leste Medal of Merit (Timor Leste Grau Por Meritu) pada sebuah upacara di Manatuto, sebelah timur Dili, pada hari Senin 28 November 2022.

“Saya melihat penghargaan ini sebagai pengakuan atas semua komponen Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang berpartisipasi dalam komitmen substansial Angkatan Pertahanan Selandia Baru untuk Timor Leste selama periode waktu yang cukup lama,” kata Mayor Jenderal Dunne.

Mayor Jenderal Martyn Dunne meletakkan karangan bunga pada upacara peringatan Prajurit Leonard Manning di Tilomar, Timor Timur, Juli 2001.

“Saya berharap bahwa menerima kehormatan ini akan terus memperkuat hubungan erat yang dijalin Angkatan Pertahanan Selandia Baru dengan rekan-rekan mereka di Timor Leste dan dengan rakyat Timor Leste.”

Mayor Jenderal Dunne memimpin pasukan Selandia Baru di Timor Leste selama pengerahan Pasukan Internasional untuk Timor Timur (dikenal sebagai INTERFET) yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB yang memulihkan perdamaian di negara tersebut pada akhir tahun 1999.

Orde Timor Leste adalah payung penghargaan tertinggi Timor Leste, mengakui kontribusi signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas nasional.

Tanggal 28 November diperingati setiap tahun di Timor Leste sebagai Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan dari Indonesia, pertama kali dilakukan pada tahun 1975, pada awal perjuangan internasional dan domestik.

Dari tahun 1999 hingga 2002, NZDF mengerahkan 5.000 personel ke INTERFET dan kemudian ke Administrasi Transisi PBB. Itu adalah keterlibatan militer luar negeri terbesar Selandia Baru sejak Perang Korea.

Orang Australia dan Kiwi membentuk sebagian besar pasukan operasional, dengan Selandia Baru mengamankan bagian barat daya Timor Timur yang paling berbahaya, dan juga memimpin pasukan internasional di ibu kota, Dili.

Mayor Jenderal Dunne memiliki karier selama 27 tahun di NZDF, termasuk bertugas di NZSAS. Pada tahun 2000, ia diangkat menjadi Companion of the NZ Order of Merit (CNZM) untuk perannya di Timor Timur dan pada tahun 2019 dijadikan Companion of the Queen's Service Order (QSO) untuk layanan kepada Negara dalam karir pasca-militernya di membawahi beberapa departemen pemerintah.

Sumber: sunlive.co.nz

