Soal PAS SMP Kelas 9 Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022 dan Kunci Jawaban UAS SMP Kelas 9

POS-KUPANG.COM - Sebentar lagi para siswa akan mengikuti Penilaian Akhir Semester (PAS) khususnya Semester 1 Tahun 2022 termasuk siswa SMP Kelas 9. Ayo persiapkan dirimu mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dengan belajar dari contoh Soal PAS termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

Melalui contoh Soal PAS Bahasa Inggris maka siswa SMP Kelas 9 bisa mengetahui pemahaman terhadap materi Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022 ini.

Dalam Soal PAS Semester 1 Tahun 2022 mata pelajaran Bahasa Inggris SMP Kelas 9, diambil dari materi penggunaan verb dan grammar serta conversation

Dalam artikel ini, tidak hanya diberikan Soal PAS Bahasa Inggris tapi juga ada Kunci Jawaban

Saat mengerjakan contoh Soal PAS mata pelajaran Bahasa Inggris siswa SMP Kelas 9 bisa mencocokan jawabanmu dengan Kunci Jawaban yang tersedia sehingga bisa mengetahui materi mana yang harus diperdalam lagi di Semester 1 Tahun 2022

Simak contoh Soal PAS Bahasa Inggris.

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar :

1. have a winner for this competition.

B: Wow , great..........I am proud of you.

A. Congratulation

B. Good luck

C. Happy for you

D. Nice

2. What do the people say on other people's success, achievements, good fortune?

A. I hope and wish

B. Congratulations

C. I don't agree with you

D. Amazing

3. Tania : I've got a terrible headache.

Lana : .......

A. You should take a rest

B. You should go to the dentist

C. You should go to the garden

D. Why you dont sleep?