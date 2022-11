Soal PAS SMP Kelas 7 Mapel Matematika Semester 1 Tahun 2022 dan Kunci Jawaban UAS MTS Kelas 7

POS-KUPANG.COM - Sebentar lagi para siswa termasuk siswa SMP Kelas 7 atau MTS Kelas 7 akan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ulangan Akhir Semester (UAS) khususnya Semester 1 Tahun 2022. Salah satu cara belajar adalah dengan mengerjakan contoh Soal PAS untuk berbagai mata pelajaran, diantaranya matematika.

Melalui contoh Soal PAS, siswa bisa mengetahui materi matematika apa yang belum dipahami di Semester 1 Tahun 2022 sehingga siswa Kelas 7 atau MTS Kelas 7 bisa mendalami materi yang dimaksud.

Dalam contoh Soal PAS Matematika ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda.

Siswa SMP Kelas 7 atau MTS Kelas 7 bisa mengerjakan contoh Soal PAS matematika dan setelah itu mencocokannya dengan Kunci Jawaban yang tersedia

SOAL DAN JAWABAN KELAS 7 SMP / MTS SEMESTER 1

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang pada huruf a b c atau d di depan jawaban yang benar .

1. Hasil dari (-12) : 3 + 8 x (-5) adalah ….

A. -44

B. -36

C. 28

D. 48

2. Bilangan pecahan yang nilainya terkecil adalah ….

A. 5/12

B. 4/9

C. 3/8

D. 3/7

3. Hasil dari 23 x 22 adalah ….

A. 16

B. 24

C. 32

D. 64

4. Nilai dari 4,23 – 2,138 adalah ….

A. 2,102

B. 2,092

C. 2,062

D. 2,032

5. Pak Indra mempunyai cat sebanyak 4 kg. Sebanyak 1,2 kg digunakan untuk mengecat lemari, dan 0,8 kg untuk mengecat meja sisanya untuk mengecat kursi.

Banyaknya cat yang digunakan untuk mengecat kursi adalah…

A. 2,01 kg

B. 2,18 kg

C. 2,30 kg

D. 3,20 kg

6. Suhu kota A 10◦C , sedangkan suhu kota B 20◦C lebih dingin dari suhu kota A. Jika suhu kota C paling rendah serta suhu kota B dan C berselisih 5◦C , maka suhu kota C adalah ….

A. -5◦C

B. -10◦C

C. -12◦C

D.-15◦C

7. Diketahui C = {elang, harimau, singa}.

Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah :…