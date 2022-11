Drama Korea Rating Tertinggi di Awal Bulan Ini, Three Bold Siblings Dibintangi Kim Tae Jo Terfavorit

DRAMA KOREA - Drama Korea The Golden Spoon. Drama Korea Rating Tertinggi di Awal Bulan Ini, Drakor Three Bold Siblings yang dibintangi Kim Tae Jo Terfavorit

POS-KUPANG.COM - Berikut daftar Drama Korea dengan rating tertinggi di awal November 2022. Drakor Three Bold Siblings yang dibintangi aktor terkenal Kim tae Jo terfavorit sehingga menduduki urutan pertama.

Film Drakor The Bold Siblings masih menduduki peringkat tertinggi jumlah rata-rata penonton dari Drama lainnya.

Kemudian diikuti dengan Drama Korea One Dollar Lawyer, Under the Queen’s Umbrella, Bad Prosecutor dan lainnya.

Berikut ini deretan Drama Korea yang mendapat rating tinggi, dilansir dari Kpopmap:

1. Three Bold Siblings

Drama keluarga ini mengisahkan kisah cinta orang biasa dengan bintang terkenal, Kim Tae Jo (Lee Ha Na) dan Lee Sang Joon (Lim Joo Hwan).

Sang Joon, aktor populer sekaligus anak tertua dari keluarganya, bertemu dengan Kim Tae Jo.

Tae Jo adalah gadis temperamen yang memiliki sikap buruk terhadap sekitarnya.

Pertemyan mereka menjadi awal pencarian kebahagiaan antara mereka berdua.

2. One Dollar Lawyer

Drama yang sempat terkendala pada penayangan episode sebelumnya ini mengisahkan tentang seorang pengacara nyentrik yang hanya mematok satu dollar untuk jasanya.

Choi Ji Hun (Namkoong Min), mendedikasikan pekerjaannya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga materil bukan hal utama bagi dirinya.

Dia bertemu dengan Baek Ma ri (Kim Ji Eun), putri pendiri firma hukum terkenal yang kehidupannya berubah setelah bersamanya.

3. Under the Queen’s Umbrella