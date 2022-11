DRAMA KOREA - Drama Korea Touch Your Heart. Drama Korea Touch Yout Heart, Intip Sinopsis Drakor yang Dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na

POS-KUPANG.COM - Berikut sinopsis Drama Korea Touch Your Heart yang Dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na

Penggemar film Drakor, siapkanlah waktumu untuk menyaksikan Drama Korea Touch Your Heart yang bergenre komedi romantis akan membuat kamu selalu penasaran untuk menyelesaikannya.

Film Drama Korea Touch Your Heart merupakan drama garapan Park Joon Hwa, Lee Myung Sook dan Choi Bo Rim yang diadaptasi dari webtoon karya Yegeo dengan tajuk serupa.

Drama Korea Touch Your Heart menceritakan tentang penyamaran seorang aktris sebagai sekretaris seorang pengacara kondang demi memperbaiki karirnya.

Oh Jin Shim (Yoo In Na) adalah seorang aktris dengan nama panggung Oh Yoon Seo.

Oh Yoon Seo Adalah seorang aktris populer yang harus kehilangan pekerjaannya setelah tersandung skandal.

Di mana skandal itu melibatkan dirinya dengan seorang putra konglomerat.

Akibat skandal tersebut, Oh Yoon Seo kehilangan pekerjaan selama 2 tahun.

Tak terima karirnya hancur begitu saja, ia pun bertekad merubah keadaannya dengan berbagai cara agar dapat kembali ke dunia akting.

Namun meskipun demikian, ia adalah aktris yang dikenal dengan kualitas aktingnya yang buruk.

Pada suatu hari, salah satu penulis naskah drama terkenal memberikan penawaran untuk berperan sebagai pengacara.

Awalnya peran itu memang bukan ditujukan kepadanya, namun ia bersikeras mendapatkan peran tersebut demi karirnya.

Namun untuk dapat memerankan karakter itu dengan baik tentu saja ia harus mendalami peran.

Dalam hal itu ia menyamar sebagai seorang sekretaris seorang pengacara kondang di sebuah firma hukum.