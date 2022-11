Rating Drama Korea Curtain Call Makin Tinggi Capai 6,0 Persen, Lewati Cheer Up dan Behind Every Star

POS-KUPANG.COM- Prestasi Drama Korea atau Drakor Curtain Call tak bisa dianggap sebelah mata.

Pasalnya rating Drama Korea Curtain Call terus merangkak naik dan semakin mendapat hati para pencinta Drama Korea.

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru Drama Korea Curtain Call KBS2 yang ditayangkan pada tanggal 8 November mengumpulkan rating pemirsa sebesar 6,0 persen.

Hal ini menujukan kenaikan peringkat sekitar 0,3 persen dari episode sebelumnya.

Baca juga: Drama Korea Curtain Call Alami Kenaikan Rating Nasional Hingga 5,7 Persen, Disusul Cheer Up

Sedangkan Drama Korea Cheer Up SBS mengalami penurunan peringkat setelah kembali mengudara.

Cheer Up SBS menghasilkan peringkat nasional rata-rata 2,2 persen untuk episode 9.

Sementara itu, Behind Every Star tvN mengumpulkan rating sebesar 3,609 persen, hampir sama dengan penayangan perdana 7 November.

Baca juga: 4 Alasan Pencinta Drakor Wajib Nonton Drama Korea Cheer Up, Banyak Cerita Menggemaskan

BACA JUGA BERITA LAINNYA

Di bulan November 2022 ada lebih dari 5 Drama Korea atau Drakor yang akan dirilis.

Banyak aktor dan aktris ternama ikut terlibat di Drama Korea atau Drakor bulan November nanti.

Salah satunya adalah aktor papan atas Korea Selatan Song Joong Ki.

Yuk kita cek Drama Korea apa saja yang akan tayang bulan November 2022 nanti.

1. Reborn Rich

Drama Korea baru satu ini, merupakan adaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Youngest Son of a Conglomerate oleh San Gyung.