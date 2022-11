Top 4 Drama Korea Rating Tertinggi di Awal Bulan November 2022, One Dollar Lawyer Ada di Puncak

Drama Korea One Dollar Lawyer- One Dollar Lawyer termasuk dalam drama yang konsisten mendapatkan rating tinggi setiap minggunya.

POS-KUPANG.COM- Selama awal bulan November 2022 ada beberapa Drama Korea atau Drakor yang tayang.

Antara lain One Dollar Lawyer, Under the Queen's Umbrella, Curtain Call dan masih banyak lagi.

Di antara Drama Korea yang tayang ada beberapa Drakor yang mencapai rating tertinggi selama awal bulan November 2022.

Drama Korea apa saja?

1. One Dollar Lawyer (13,6 persen)

Drakor One Dollar Lawyer - Drama Korea One Dollar Lawyer: Namgoong Min, Kim Ji Eun dan Park Jin Woo Kerja Sama Hadapi Pembohong (Soompi.com)

Drama pertama yang mendapat rating tinggi untuk penayangannya pada awal November adalah One Dollar Lawyer.

Drama yang dibintangi Namgoong Min ini tercatat mendapatkan rating 13,6 persen.

One Dollar Lawyer termasuk dalam drama yang konsisten mendapatkan rating tinggi setiap minggunya.

2. Under the Queen's Umbrella (11,8 % )

DRAMA KOREA - Drama Korea The Queen's Umbrella yang makin terkenal. Drama Korea The Queen's Umbrella Sukses Raih Popularitas, Inilah 8 rekomendasi Drakor Saeguk yang Curi Perhatian (TRIBUNJATIM.COM)

Under the Queen's Umbrella mendapatkan rating tinggi.

Drama yang tayang di tvN dan Netflix setiap Sabtu dan Minggu ini mencetak rating 11,8 persen.

3. Curtain Call (7,2 % )

Drama Korea Curtain Call (Soompi.com)

Drama baru yang tayang pada akhir Oktober lalu, Curtain Call, juga masuk dalam daftar drama rating tertinggi awal November.

Drama yang dibintangi Kang Ha Neul dan Ha Ji Won ini mendapat rating 7,2 persen.

4. Bad Prosecutor (6,3 % )

Drakor Bad Prosecutor (Soompi.com)

Bad Prosecutor menjadi drama selanjutnya yang mendapat rating tinggi pada awal November 2022.

Drama yang dibintangi D.O. EXO ini tercatat mencetak rating 6,3 persen.

