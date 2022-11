6 Rekomendasi Drama Korea dengan Aktor Tampan yang Curi Perhatian, Mulai dari True Beauty

Cha Eun Woo, Ong Seung Wu dan Rowoon. 6 rekomendasi Drama Korea yang berisikan aktor tampan mencuri perhatian dimulai dari Drakor True Beauty juga Live On.

POS-KUPANG.COM - Bagi tribunners penggemar film Drama Korea, khususnya kaum hawa pasti gemas banget dengan para aktor dengan ketampanan di atas rata-rata.

Bisa jadi pencinta film Drakor sampai terbayang-bayang dan ingin terus menonton film Drama Korea yang dibintangi.

Para aktor Drakor yang tampan-tampan bisa tribunners temui di beberapa Drama Korea, seperti di Drama Korea yang berjudul True Beauty, Extraordinary You dan Live On.

Nah, siapa saja ya kira-kira para aktor yang dimaksud, dan ada di drama Korea apa saja mereka?

Dikutip TribunGorontalo dari Soompi, yuk intip daftarnya berikut ini, yang bisa banget jadi rekomendasi drama Korea kamu!

Baca juga: Rating Drama Korea Curtain Call Makin Tinggi Capai 6,0 Persen, Lewati Cheer Up dan Behind Every Star

1. True Beauty – Cha Eun Woo

Karakter dalam Webtoon benar-benar menjadi hidup ketika aktor tampan ini mengambil alih!

True Beauty dan My ID Is Gangnam Beauty merupakan drama yang didasarkan pada webtoon populer, dan Cha Eun Woo masing-masing memainkan peran utama sebagai siswa sekolah menengah Lee Su Ho dan mahasiswa Do Kyung Suk.

Kedua karakter itu digambarkan sebagai sosok yang begitu tampan, cerdas, dan pendiam.

Dan kerennya, Cha Eun Woo juga mencerminkan sebagian besar hal itu dalam kehidupan pribadinya.

Baca juga: Top 4 Drama Korea Rating Tertinggi di Awal Bulan November 2022, One Dollar Lawyer Ada di Puncak

Selain tampan, ia membuktikan kecerdasannya melalui pilihan kariernya yang ahli di bidang akting dan musik.

Dia dicintai karena penampilannya yang memukau di boy band ASTRO , dan penggemar terus terpesona selama penampilan K-drama-nya.

Cha Eun Woo adalah permata di industri ini! Dijamin deh, sayang banget kalau kamu melewatkan drama dari Cha Eun Woo ini.

2. Extraordinary You – Rowoon