Drama Korea Love is for Suckers Bagikan Spoiler Episode 9 November, Lee Da Hee Menangis di Pantai

POS-KUPANG.COM- Drama Korea atau Drakor Love is for Suckers semakin membuat penonton penasaran.

Baru-baru ini tim Drama Korea Love is for Suckers membagikan beberapa foto momen menyentuh Choi Siwon dan Lee Da Hee di pantai.

Persahabatan mereka selama 20 tahun berubah secara dramatis ketika mereka mengambil bagian dalam reality show kencan sebagai produser dan kontestan.

Dari reality show tersebut tak disangka perasaan mereka mulai tumbuh.

Jelang penayangan episode berikutnya 9 November nanti, beberapa foto Goo Yeo Reum dan Park Jae Hoon duduk bersama di pantai, memandang ke laut disebar.

Ekspresi Goo Yeo Reum penuh dengan kegelisahan karena dia tidak dapat melihat Park Jae Hoon.

Setelah beberapa saat hening, Goo Yeo Reum akhirnya menangis dan Park Jae Hoon menghiburnya dengan langsung menepuk punggungnya.

“Silakan nantikan cerita di paruh kedua 'Love is for Suckers' dan lihat keputusan apa yang akan diambil keduanya setelah menghadapi bahaya tak terduga,'' ujar produser Love is for Suckers.

Episode selanjutnya dari Drama Korea Love is for Suckers akan tayang besok 9 November pukul 9 malam KST.

