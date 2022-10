Presidensi G20 Indonesia, Telkomsel Tunjukkan Pemanfataan Teknologi 5G Smart Mining

POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Telkomsel menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan kapabilitas teknologi jaringan dan ekosistem aset digitalnya bagi kemajuan Indonesia tersebut melalui showcase skenario implementasi 5G (use-cases) Smart Mining bersama telkomgroup dalam agenda State-Owned Enterprise (SOE) International Conference & Expo: Driving Sustainable & Inclusive Growth, yang berlangsung pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Trade, Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G20, showcase pemanfaatan teknologi 5G Telkomsel bersama TelkomGroup dalam agenda SOE International Conference & Expo itu mengangkat potensi transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital masa depan melalui kolaborasi strategis lintas BUMN dalam pemulihan global.

Dalam agenda tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, serta sejumlah delegasi dari perwakilan negara-negara anggota G20.

Hal ini ditegaskan Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam.

“Showcase pemanfaatan teknologi 5G Telkomsel sebagai bagian dari TelkomGroup di SOE International Conference & Expo dalam TIIWG G20 merupakan momen penting untuk menunjukkan bagaimana Indonesia melalui kolaborasi lintas BUMN bisa berperan memimpin dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi global secara berkelanjutan. Untuk itu, Telkomsel membuka peluang kemajuan dengan menghadirkan potensi transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital terbaiknya bersama TelkomGroup, demi akselerasi kedaulatan digital bangsa dan dunia," jelasnya.

Baca juga: Telkomsel Hadirkan Program Roadshow NextDev 2022

Teknologi pemanfaatan 5G yang dihadirkan Telkomsel bersama TelkomGroup merupakan bagian dari pameran SOE International Conference & Expo yang menampilkan kinerja, inisiatif, dan program BUMN pada tiga prioritas presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur layanan kesehatan, transisi energi, dan inklusi ekonomi melalui digitalisasi.

Melalui showcase skenario implementasi teknologi 5G tersebut, Telkomsel mengangkat potensi transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital ekosistem BUMN dalam pemulihan ekonomi global, membuka peluang kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan daya tarik investasi strategis bagi Indonesia.

Telkomsel menghadirkan beberapa skenario implementasi teknologi 5G, seperti 5G Smart Mining (5G in The Box, 5G Connected Worker, 5G Computer Vision) dan 5G Artificial Intelligence (AI) Robot.

Untuk use-case utama, Telkomsel mengusung beberapa teknologi dalam skenario 5G Smart Mining, yakni 5G in The Box, 5G Connected Worker, dan 5G Computer Vision. Teknologi 5G in The Box merupakan inovasi teknologi jaringan 5G portabel yang hadir dalam bentuk ringkas.

Keringkasan ini mendukung proses deployment 5G yang lebih cepat dan lebih mudah untuk diimplementasikan, terutama dalam proses trial jaringan private 5G bagi pelanggan korporasi.

Baca juga: Telkomsel Hadirkan Halo+, Paket Lengkap untuk Kenyamanan Akses Telepon, SMS dan Internetan

Telkomsel juga menghadirkan teknologi wearable 5G Connected Worker yang dapat mendukung koordinasi serta pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional karyawan di lingkungan kerja.

Telkomsel juga menunjukkan kecanggihan 5G Computer Vision dengan AI yang memungkinkan beragam kegunaan di lapangan, mulai dari pendeteksian barang, pemantauan akses, hingga pemindaian muatan.

Teknologi 5G Smart Mining tersebut membuka peluang besar terhadap transformasi digital serta peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan, seperti pada implementasi untuk industri pertambangan bersama PT Freeport Indonesia dan MIND ID melalui penerapan 5G Underground Smart Mining pertama di Indonesia pada September 2022 lalu.

Selain 5G Smart Mining, Telkomsel juga menghadirkan use-case 5G AI Robot, sebuah robot dengan kemampuan menyerupai manusia. Robot dengan AI ini mampu menyambut dan mengenali tamu yang hadir serta memberikan atraksi hiburan, menunjukkan potensi pemanfaatannya untuk pelayanan di berbagai industri, mulai dari media, hiburan, hingga ritel.