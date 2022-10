Telkomsel Hadirkan Program Roadshow NextDev 2022

TELKOMESEL

Telkomsel menghadirkan program Roadshow NextDev 2022 yang mengusung tema “Revitalizing Economy Through Digital Innovation” di Denpasar (13/10). Pada kegiatan tersebut turut hadir sebagai narasumber yang merupakan local hero yaitu I Made Artana, Chief Of Bali Start-Up Community; Stephanie Patricia, CEO And Co-Founder Medi-Call; dan I Gede Merta Yoga Pratama, Founder Fishgo.