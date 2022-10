Kapolsek Lobalain Jenguk Anggota yang Sakit, Berikan Motivasi Bijak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BAA - Sebagai wujud kepedulian kepada anggotanya, Kapolsek Lobalain atau biasa dikenal Komandan Pasukan DOBRAK, Ipda I Gede Putu Parwata,SH beserta jajarannya, mengunjungi salah satu anggotanya yang sakit di RSUD Baa, Rote Ndao, Selasa, 04 Oktober 2022.

Kapolsek Lobalain Ipda I Gede Putu Parwata, mengungkapkan, bahwa kunjungannya tersebut untuk memberikan semangat dan doa kepada anggota yang sedang sakit, agar diberikan kesembuhan. Sehingga dapat kembali melaksanakan tugas mulia sebagai pelayan masyarakat.

"Mengarungi kehidupan sehari-hari tak selamanya seperti yang diharapkan setiap orang. Manusia hanya bisa merencanakan namun kehendaknya lah yang menentukan semuanya," ungkap Ipda I Gede Putu Parwata kepada POS-KUPANG.COM.

Dalam hidup bermasyarakat, masih kata Kapolsek, sebagai wujud empati terhadap sesama, hari ini sekira pukul 10.00 Wita, Pasukan DOBRAK Polsek Lobalain menjenguk salah satu personil DOBRAK yang sementara dirawat di RSUD Ba'a Rote Ndao.

"Anggota kami yang sakit yakni, Bripka Wayan Budiarta selaku Kapolsubsektor Suelain. Ia mengalami sakit dengan gejala tiba-tiba pingsan disertai pusing dan muntah-muntah sehingga langsung dilarikan ke RSUD Ba'a untuk mendapat penanganan medis," tandasnya.

Bripka Budi, disebutkan Ipda I Gede Putu Parwata, sekarang sudah berangsur membaik dari sebelumnya.

"Kami semua personil DOBRAK datang menjenguk untuk memberikan support dan semangat, agar yang bersangkutan tidak merasa sendirian menghadapi cobaan hidupnya, serta kami memberikan semangat agar cepat pulih serta bisa berkumpul kembali dan siap melaksanakan tugas Kepolisian di Polsek Lobalain," terangnya.

Adapun turut mendampingi Kapolsek Lobalain atau Komandan DOBRAK dalam kunjungannya tersebut, Kanit Reskrim Polsek Lobalain, Kanit IK Polsek Lobalain, Kanit SPKT III Polsek Lobalain dan Kanit Propam Polsek Lobalain.

"Seluruh personil DOBRAK secara bergantian mengunjungi dan memberikan support agar Bripka Wayan Budiarta lekas sembuh dan bisa mendobrak lagi dalam tugasnya," tutup Ipda I Gede Putu Parwata. (Cr.10)

