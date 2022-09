Yoris Wutun, Anak Petani Asli Lembata Wakili Indonesia Bicara Dalam Forum PBB di New York AS

POS-KUPANG.COM/HO/Yoris Wutun

PEMBICARA - Yoris Wutun (baju kemeja kotak-kotak) terpilih jadi satu-satunya aktivis muda asal Indonesia yang akan berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Dia akan berbicara tentang pendidikan di masa darurat dan akan terlibat dalam forum Global Feminist Coalition for Gender Transformative Education, pada 20-21 September 2022 di New York.