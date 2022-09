Nama Peserta Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Sesi Pertama Hari Kelima Kategori Mahasiswa 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Program Ramai Skali Bank NTT tahun 2022 sesi pertama, hari kelima sedang berlangsung, Selasa, 06/09/2022.

Pada sesi pertama kelima para peserta yang tampil dari kategori mahasiswa.

Berikut nama peserta lomba beserta judul pidato masing - masing.

1. RIRIN JULIANA MONE dari POLITEKNIK NEGERI KUPANG.

Judul : Bank NTT for Disabilities.

2. SKOLASTIKA NELDIS dari UNIKA ST. PAULUS RUTENG.

Judul : Financial Inclusion of Bank NTT for A Better and Wealthier Life in NTT during Covid-19 Pandemic.

3. HELENA INDRIYANI JUMAT dari UNIKA ST. PAULUS RUTENG.

Judul : Transformation of Bank NTT's Digital Banking Has Significant Influence during the Covid-19 Pandemic.

4. Apriana Kartini Dumut dari UNIKA ST. PAULUS RUTENG.

Judul : BANK NTT SUSTAINING ECONOMIC GROWTH DURING THE PANDEMIC TROUGH DIGITAL SERVICES.

5. Emerensiana Woe dari UNIVERSITAS FLORES.