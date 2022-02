Gama Cendana UGM Bersama Flotista UI adakan Webminar Kolaborasi untuk siswa-siswi SMA di NTT 

POS-KUPANG.COM - Paguyuban Mahasiswa Universitas Gajah Mada asal Nusa Tenggara Timur (Gama Cendana) melalui program kolaborasi bersama paguyuban Mahasiswa Universitas Indonesia asal NTT (Flotista UI) mengadakan webminar untuk siswa siswi SMA asal NTT.

Webminar dengan tema “Get Ready for College World” yang mengangkat judul “Aspire to Inspire Before We Expire” yang dilaksanakan pada 05/02/2022 via zoom dengan 65 partisipan yang berasal dari berbagai SMA asal NTT.

Tujuan webminar adalah untuk memberikan edukasi kepada siswa/i SMA/SMK sederajat asal NTT terkait pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, memberikan wawasan tentang pentingnya mengikuti organisasi/ kepanitiaan di dunia perkuliahan dan memberikan edukasi pentingnya mengembangkan soft/hard skill serta time management.

Ketua Panitia Webminar, Bayu Nusa Prayuda, menyampaikan bahwa webinar ini bukan hanya semata-mata dilaksanakan untuk pemenuhan program kerja paguyuban, melainkan ada visi untuk berkontribusi terhadap daerah NTT.

Selain itu, Bayu juga menyampaikan rasa terima kasih atas keterlibatan adik-adik SMA dalam kegiatan ini serta apresiasi karena program kolaborasi bersama Flotista berjalan dengan baik.

“Sebagai ketua panitia webminar saya sangat mengapresiasi para peserta dan berterima kasih juga kepada perwakilan Flotista UI karena telah dan membantu Gama Cendana dalam pelaksanaan webinar kolaborasi ini,” ungkap Bayu dalam keterangan pers diterima Senin 7 Februari 2022.

Ketua Gama Cendana UGM, Yanuaria Fitriana Bria mengharapkan bahwa webminar kali ini mampu memberikan dampak positif bagi adik-adik SMA

”Selaku ketua dari Gama Cendana UGM, harapan saya adalah adik-adik peserta bisa mendapat insight baru dari webminar ini”

Perwakilan Paguyuban Flotista UI, Julio Rebado menjelaskan, bahwa kegiatan webminar kolaborasi ini menjadi tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada daerah asal.

“Webinar ini tidak terlepas dari cita-cita bersama kami untuk membangun NTT. Oleh karena itu, kami berusaha melibatkan SMA-SMA yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Pertimbangannya, jelas untuk peningkatan kualitas SDM & pemerataan akses dalam bidang pendidikan di provinsi NTT,” kata Julio.