Uskup Agung Desmond Tutu Meninggal, Ini 11 Ucapannya yang Terkenal: Tuhan Bukan Orang Kristen

POS-KUPANG.COM - Uskup Agung Desmond Tutu, yang meninggal Minggu 26 Desember 2021 pagi di Cape Town Afrika Selatan pada usia 90 tahun, adalah seorang pria dengan iman dan keyakinan yang kuat, tetapi juga kata-kata.

Dia tidak ragu untuk menggunakan humor dan kemarahan untuk mengekspresikan nilai-nilai dan kemarahannya.

Berikut adalah beberapa kutipan ucapannya yang paling terkenal, dalam bahasa Inggris dan terjemahannya:

– “Be nice to whites, they need you to rediscover their humanity.” (New York Times, October 19, 1984)

* Bersikap baiklah kepada orang kulit putih, mereka membutuhkan Anda untuk menemukan kembali kemanusiaan mereka.

– “For goodness sake, will they hear, will white people hear what we are trying to say? Please, all we are asking you to do is to recognize that we are humans, too. When you scratch us, we bleed. When you tickle us, we laugh.” (Statement urging sanctions against South Africa, 1985)

* Demi Tuhan, akankah mereka mendengar, akankah orang kulit putih mendengar apa yang kami coba katakan? Tolong, kami hanya meminta Anda untuk mengakui bahwa kami juga manusia. Saat Anda menggaruk kami, kami berdarah. Saat Anda menggelitik kami, kami tertawa.

– “Your President is the pits as far as blacks are concerned. He sits there like the great, big white chief of old can tell us black people that we don’t know what is good for us. The white man knows.” (Interview with US press, reacting to Ronald Reagan’s vetoing of economic sanctions apartheid government, 1986)

* Presiden Anda adalah lubang sejauh menyangkut orang kulit hitam. Dia duduk di sana seperti orang hebat, kepala suku kulit putih yang besar di masa lalu dapat memberi tahu kami orang kulit hitam bahwa kami tidak tahu apa yang baik untuk kami. Orang kulit putih tahu.”